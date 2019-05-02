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    У світі

    Маніфестації 1 травня у Парижі: поліція затримала 330 осіб

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    Французькі силовики на першотравневій акції - Маніфестації 1 травня у Парижі: поліція затримала 330 осіб
    Французькі силовики на першотравневій акції

    В результаті зіткнень демонстрантів і поліції 14 правоохоронців і 24 маніфестанти отримали поранення

    Під час проведення маніфестації в День праці 1 травня поліція Парижа затримала 330 осіб, з них 210 були заарештовані.

    Про це повідомляє BFMTV.

    «У демонстраціях в Парижі взяли участь 28 тисяч демонстрантів», - повідомили в МВС Франції.

    Для забезпечення порядку були мобілізовані 7,4 тис. жандармів і поліцейських. До кінця маніфестації поліція оголосила про затримання 330 осіб. З них 210 були взяті під варту. При цьому протягом дня сили порядку здійснили 17 тис. 706 профілактичних перевірок.

    В результаті зіткнень демонстрантів і поліції 14 правоохоронців і 24 маніфестанти отримали поранення.

    Нагадаємо, у Парижі на першотравневих демонстраціях сталися короткі сутички між поліцією та мітингувальниками.

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