Маніфестації 1 травня у Парижі: поліція затримала 330 осіб



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Французькі силовики на першотравневій акції

В результаті зіткнень демонстрантів і поліції 14 правоохоронців і 24 маніфестанти отримали поранення

Під час проведення маніфестації в День праці 1 травня поліція Парижа затримала 330 осіб, з них 210 були заарештовані.

Про це повідомляє BFMTV.

«У демонстраціях в Парижі взяли участь 28 тисяч демонстрантів», - повідомили в МВС Франції.

Для забезпечення порядку були мобілізовані 7,4 тис. жандармів і поліцейських. До кінця маніфестації поліція оголосила про затримання 330 осіб. З них 210 були взяті під варту. При цьому протягом дня сили порядку здійснили 17 тис. 706 профілактичних перевірок.

В результаті зіткнень демонстрантів і поліції 14 правоохоронців і 24 маніфестанти отримали поранення.

Нагадаємо, у Парижі на першотравневих демонстраціях сталися короткі сутички між поліцією та мітингувальниками.