Масована атака дронів на РФ: пожежа в Підмосков’ї, аеропорти ввели план «Килим»

Росіяни збили безпілотник над багатоповерхівкою на Спортивному проїзді в міті Раменське

Найбільш гучно сьогодні вночі було в Московській області

У ніч на 10 вересня одразу десять областей Росії зазнали атаки дронів. Усього російська протиповітряна оборона нібито знищила 144 українських БпЛА. Такі дані наводить міноборони РФ.

Найбільше дісталося Брянській, Московській, Курській та Тульській областям.

«Протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 144 українські БПЛА літакового типу. 72 БПЛА над територією Брянської області, 20 – над територією Московської області, 14 – над територією Курської області, 13 – над територією Тульської області, 8 – над територією Тульської області; 8 – над територією Білгородської області, 7 – над територією Калузької області, 5 – над територією Воронезької області, 4 – над територією Липецької області та 1 над територією Орловської області», – йдеться в повідомленні.

Московська область

Мер російської столиці заявив про дронову атаку близько пів на третю ночі за місцевим часом. Спочатку він стверджував про збиття дрона літакового типу в міському окрузі Люберці. А згодом ППО запрацювала й у Раменському (там розташований аеропорт «Жуковський»), Подольську, Коломні та міському окрузі Домодєдово (район міжнародного аеропорту).

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При цьому робота всіх московських аеропортів була призупинена. Запроваджувався план «Ковер», літаки не приймали на посадку та заморозили зліт.

Російські чиновники заявили про роботи з усування наслідки падіння начебто уламків збитого безпілотника в районі аеропорту «Жуковський» (Раменське). Тим часом мережу вже заполонили кадри, на яких видно, як через вибух начебто постраждала злітно-посадкова смуга, а в районі летовища сталася пожежа.

Крім того, російські телеграм-канали повідомляють про затримку щонайменше 30 рейсів на виліт і 11 на приліт в аеропорту «Внуково» через атаку БпЛА.

скріншот із російського телеграм-каналу

🔥«Аеропорт! Ах@єть!»🔥



У столиці боліт після атаки безпілотників спостерігається пожежа в районі аеропорту.



Рашисти повідомляють про затримку мінімум 30 рейсів на виліт і 11 на приліт у аеропорту "Внуково" через атаку БпЛА. pic.twitter.com/u9se3jeLMS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 10, 2024

У місті Раменське на тлі роботи ППО сталися падіння безпілотників у три багатоповерхівки: на Спортивному проїзді, на вулицях Високовольтна та Фабрична. Через це у будинках сталися пожежі.

💥Шок-контент з боліт🔥



У підмосковному Раменському в результаті дій російського пэ-вэ-о стався вибух у другому житловому будинку. pic.twitter.com/JaxQHHSW7S — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 10, 2024

Губернатор Московської області заявив вранці, що «за уточненими даними, у будинку на Спортивному проїзді постраждали троє людей... Загинула 46-річна жінка». Також Собянін повідомив про падіння уламків БпЛА на територію приватного домоволодіння у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

А в цей у підмосковному Раменському продовжують палати балкони багатоповерхівок. Це вже третій 🔥 pic.twitter.com/tbGtRmvwZf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 10, 2024

Брянська область

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що внаслідок атаки дронів немає постраждалих та руйнувань.

Тульська область

Міністерство з регіональної безпеки Тульської області зазначає, що уламки БпЛА нібито впали на один із об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Стверджується, що ніхто не постраждав, а технічна робота вказаного комплексу не була порушена.

Липецька область

Губернатор Ігор Артамонов каже, що БпЛА буцімто були «придушені» в Єлецькому районі, Липецькому та Воловському муніципальних округах. За його словами, ніхто не постраждав, але на місці падіння уламків працюють спецслужби.

Калузька область

За словами губернатора Владислава Шапши, ППО працювала у Жуківському, Малоярославецькому та Дзержинському районах. На місцях нібито знищення дронів працюють оперативні групи. За попередніми даними Шапши, жертв та руйнувань інфраструктури немає.

Між тим в мережі писали про начебто роботу ППО в районі військового аеродрому «Шайкова». Це летовище використовується військами РФ, зокрема, для розміщення літаків Ту-22М3.

Курська область

Тутешній виконувач обов’язків губернатора наслідки атаки на Курщину замовчав, хоча й назвав її масованою. Водночас у мережі з'явилися дані, що під атаку безпілотників потрапив аеродром «Халино», який є однією з локацій для запуску російськими військовими «Шахедів» для атаки по території України.

Нагадаємо, що в Курманаївському районі Оренбурзької області РФ сталося займання нафтопроводу, внаслідок чого загинули двоє людей.