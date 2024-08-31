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Київ пережив четверту повітряну атаку за тиждень: які наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Київ пережив четверту повітряну атаку за тиждень: які наслідки
Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Ударні дрони запускалися по столиці протягом усієї ночі

Російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ із повітря. Ворог застосував ударні БпЛА. Усі російські ударні дрони, які загрожували столиці, були знищені. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«На Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом усієї ночі, хвилями і з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці оголошувалася чотири рази і сумарно тривала майже чотири години.

Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, в місті минулося без руйнувань та потерпілих.

«Наполегливо прошу киян і гостей міста – будьте свідомі та дисципліновані. Завжди виконуйте правила поведінки при оголошенні повітряної тривоги – прямуйте до укриття!», – закликав Попко.

До відома, станом на ранок 31 серпня у Харкові внаслідок ворожого обстрілу міста керованими авіабомбами постраждали 97 людей.

Як повідомлялося, 30 серпня російські загарбники обстріляли Харків керованими авіабомбами. Один із ударів припав по центральній частині Харкова, по 12-ти поверховому житловому будинку.

Учора під час обстрілу в Харкові загинула 18-річна художниця Ніка Кожушко.

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Теги: дрон безпілотник Київ

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