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Віддати Донеччину Росії? Голова ОВА відповів на «мирну» пропозицію Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Віддати Донеччину Росії? Голова ОВА відповів на «мирну» пропозицію Путіна
14 червня Путін видав нову порцію заяв про переговори між РФ та Україною
фото: скріншот з відео

Філашкін: «Ми нікому не віддамо нашу область»

Україна нікому не віддасть Донецьку область. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, коментуючи пропозицію російського диктатора Володимира Путіна.

14 червня Путін заявив, що РФ готова «хоч завтра» сісти за стіл переговорів із Україною, але за умови, що Київ відмовиться від наміру вступити в НАТО, а ЗСУ повністю вийдуть із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. 

Вадим Філашкін розповів, що місцеве населення не реагує на пропозиції РФ, а навпаки допомагають ЗСУ будувати фортифікаційні споруди. «Як реагують? Та люди просто працюють. Ті, які залишаються в містах, зайняті роботою. А наша мета – їх підтримувати, намагатись їм зробити більш-менш комфортні умови для роботи і життя. Ми не віддамо ворогу нашу землю. Якби комунальники не хотіли працювати на будівництві фортифікаційних споруд, вони б не працювали. А так – вони беруть лопати і після свого робочого дня  йдуть будувати фортифікації, допомагають нам, військовим. Усі згуртувалися. Те саме стосується і шахтарів», – йдеться у заяві.

Філашкін додав, що у Краматорську, де розташована обласна військова адміністрація, керівники перебувають на місці та працюють заради Донеччини.

«Місто (Краматорськ, де розташована обласна військова адміністрація, – «Главком») живе. Не шукайте негативу якогось. Я у місті перебуваю, всі керівники перебувають на місці, ми працюємо для нашої рідної Донеччини, робитимемо це й надалі, хто б що не говорив», – сказав очільник ОВА.

Вадим Філашкі наголосив, що влада нікому не віддасть Донецьку область.

«Ми нікому не віддамо нашу область. Ми висаджуватимемо квіти, відновлюватимемо будинки, ремонтуватимемо дороги», – сказав голова ОВА.

Нагадаємо, що Росія буцімто готова «хоч завтра» сісти за стіл переговорів із Україною, але за умови, що Київ відмовиться від наміру вступити в НАТО, а ЗСУ повністю вийдуть із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це заявив 14 червня російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з керівництвом міністерства внутрішніх справ РФ.

Диктатор додав, що якщо Київ та Захід відмовляться від цієї так званої «мирної пропозиції», то це, мовляв, «їхня справа і їхня відповідальність за продовження кровопролиття».

Зауважимо, що в інтерв’ю «Главкому» начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що Донеччині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Селидівської, Гродівської, Курахівської, Мирноградської, Новогродівської та Іллінівської громади.

До слова, на Донеччині є міста, які за останній час стали частково окупованими, але, не зважаючи на небезпеку та відсутність їжі, води, медичної допомоги місцеві мешканці вперто відмовляються евакуюватися у більш безпечне місце. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. 

Також Вадим Філашкін розповів, що на Донецькому напрямку ворогу вдалося зруйнувати деякі укріплення, але все робиться для їх відновлення. Голова Донецької ОВА зазначив, що роботи з встановлення «зубів дракона» ведуться на Гродівському, Курахівському, Лиманському та Торецькому напрямках. 

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Теги: росія переговори окупація Україна Донецьк Донеччина путінський режим путін війна саміт окупанти росіяни

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