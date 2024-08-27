Засуджений за вбивство і зґвалтування пенсіонерки вагнерівець знову поїхав на фронт

Чоловік підписав контракт і вибув із колонії на підставі закону, ухваленого в березні 2024 року

Засуджений за зґвалтування і вбивство 85-річної жительки Кіровської області РФ колишній найманець ПВК «Вагнер» Іван Россомахін підписав контракт із міністерством оборони РФ і знову поїхав на війну проти України. Про це повідомляє правозахисний проєкт «Травмпункт».

У 2020 році 28-річного російського злочинця Россомахіна засудили до 14 років колонії суворого режиму у справі про вбивство і грабіж.

Після початку повномасштабної війни він вступив в організацію ПВК «Вагнер» і вирушив воювати проти України. Після закінчення служби його помилував президент РФ Володимир Путін.

Навесні 2023 року Россомахін повернувся в рідне село Новий Бурець, незабаром після чого зґвалтував і вбив 85-річну пенсіонерку.

У квітні 2024 року Россомахіна засудили до 22 років колонії, а в липні апеляційна інстанція збільшила строк покарання до 23 років. Він також мав виплатити родичам загиблої два мільйони рублів.

Начальник виправної колонії Іван Половніков, де відбував покарання засуджений, повідомив родичам, що Россомахін підписав контракт і вибув із колонії на підставі закону, ухваленого в березні 2024 року.

Нагадаємо, у російському Іжевську бійця приватної військової компанії (ПВК) «Вагнер» Артема Єгорова засуджено до 15 років колонії за вбивство друга дитинства та спробу вбивства своєї дівчини.