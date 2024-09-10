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В Оренбурзькій області РФ сталося займання на нафтопроводі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Оренбурзькій області РФ сталося займання на нафтопроводі
Прокуратура Оренбурзької області не уточнила, коли саме сталася пожежа
фото: прокуратура Оренбурзької області РФ

Внаслідок займання нафтопроводу в Оренбурзької області РФ загинули дві людини

У Курманаївському районі Оренбурзької області РФ сталося займання нафтопроводу, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомляє прокуратура Оренбурзької області.

Так, внаслідок займання загинули дві людини. Проте у прокуратурі не зауважили, коли саме сталася пожежа.

«У рамках організованої перевірки будуть встановлені причини та обставини події, а також буде дано оцінку діям (бездіяльності) уповноважених органів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Раменському Московської області після атаки безпілотників у багатоповерхівках сталася пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Інцидент, ймовірно, стався на Спортивному проїзді у цьому місті. Станом на 04:40 про постраждалих не повідомлялося. Проводиться евакуація мешканців багатоповерхівки. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджено ще одну багатоповерхівку.

 

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Теги: пожежа росія нафтопродукти евакуація

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