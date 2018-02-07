Майнер криптовалюти спалив будинок у Росії

Пожежа виникла через перенавантаження електромережі

У Росії, в місті Артем, чоловік спричинив пожежу в багатоповерховому будинку через перенавантаження електромережі приладами для майнінгу криптовалют. Про це повідомляє Meduza. Ніхто з мешканців будинку не загинув. Одну людину госпіталізували через ускладнення, які виникли у нього від вдихання чадного газу. Один з мешканців будинку розповів,



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Пожежа через майнінг криптовалюти (м. Артем, Росія)

Пожежа виникла через перенавантаження електромережі

У Росії, в місті Артем, чоловік спричинив пожежу в багатоповерховому будинку через перенавантаження електромережі приладами для майнінгу криптовалют. Про це повідомляє Meduza.

Ніхто з мешканців будинку не загинув. Одну людину госпіталізували через ускладнення, які виникли у нього від вдихання чадного газу.

Один з мешканців будинку розповів, що прокинувся в ту ніч від того, що у дворі раптово стало дуже світло.

«Щоб зрозуміти, що це за світло, я вибіг на балкон і побачив: чоловік років 45-ти тікав з під'їзду. Він був у зимовому одязі і з двома системними блоками в руках. Вони в нього падали, він піднімав і знову біг», — розповідає свідок.

В управлінні служби надзвичайних ситуацій Приморського краю заявили, що в квартирі, де був осередок пожежі, знайдено «обладнання, яке за габаритами схоже на обладнання для майнінгу». Серед знахідок були системні блоки, охолоджувачі, відеокарти та інша техніка.

За підрахунками, повністю згоріло вісім квартир, ще сорок отримали серйозні пошкодження. Під час пожежі прорвало труби опалення, тобто ті квартири, до яких не дійшов вогонь, заливало окропом. На вулиці під час пожежі було приблизно 28 градусів морозу.

Ремонт мешканцям будинку доведеться робити за свій рахунок, оскільки усі квартири приватизовані.