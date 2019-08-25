У Трампа з'явився новий конкурент на президентських виборах у США



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Ексконгресмен Джо Волш

Волш буде висуватися в президенти як кандидат від Республіканської партії

Колишній конгресмен від Республіканської партії CША в штаті Іллінойс Джо Волш має намір брати участь в президентських перегонах, які триватимуть в США в 2020 році.

Про це повідомляє Associated Press.

Волш буде висуватися в президенти як кандидат від Республіканської партії. Екс-конгресмен вважає, що президент США Дональд Трамп не підходить для Білого дому.

Крім того, за роль кандидата від республіканців буде боротися колишній губернатор Массачусетсу Білл Велд.

Нагадаємо, опитування SurveyUSA свідчить, що колишній віцепрезидент США Джо Байден випередив б чинного президента Дональда Трампа на 8% на президентських виборах, якби вони проводилися зараз.

Трамп напередодні дебатів учасників президентських перегонів від демократів припустив, що його суперником на виборах 2020 року від Демократичної партії стане колишній віце-президент Джо Байден.

Президентські вибори в США заплановано на 3 листопада 2020 року.

До кампанії вже долучилися понад 20 кандидатів від Демократичної партії, серед них - колишній віце-президент Джо Байден.