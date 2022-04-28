Президентка Молдови вперше запропонувала Україні військову допомогу

Фахівці долучаться до розміновування

Президентка Молдови Майя Санду запропонувала відправити в Україну першу військову допомогу. Глава держави має намір відправити до Києва саперів для розмінування звільнених населених пунктів. Про це повідомляє JurnalTV.

«Ми намагаємося допомогти Україні та надати їй транспортні артерії, запропонували допомогти їм саперами, запропонували надати гуманітарну допомогу. Це те, що ми можемо», – сказала Санду в інтерв'ю.

Президентка Молдови також додала, що банківська система країни приєдналася до пакета фінансових санкцій проти Росії, введених країнами Європейського Союзу.

Нагадаємо, Молдова відмовила Україні передати винищувачі «МіГ-29», щоб не дратувати Москву.

Також Молдова звинуватила Росію у вербуванні найманців для війни з Україною.

Раніше Арестович розповів про ситуацію у Придністров’ї та дав пораду Молдові.

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