Мільйонер із США побудував маєток для 200 людей на випадок апокаліпсису

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Джейсон Орвіс у своєму маєтку в Юті
фото: Kelly Neish/Bella Day Photograph

Батько сімох дітей побудував у Юті самодостатнє «поселення Судного дня» для 200 осіб

Мультимільйонер, підприємець та автор постапокаліптичних трилерів Джейсон Орвіс вперше відкрив свій масивний маєток для журналістів. Упродовж понад десяти років Орвіс перетворював 300 акрів (121,4 га) землі в Юті на укріплене поселення, здатне прогодувати 200 людей у ​​разі глобальної катастрофи. Як повідомляє People, хоча сам Орвіс «досить впевнений», що кінець світу не настане (оцінюючи ймовірність у 1-2% за його життя), він зробив кар'єру на темі виживання та підготовки, пише «Главком».

Маєток, де Орвіс живе зі своєю дружиною та трьома з семи дітей, має повну автономію. Зокрема є «Харчовий ліс» (food forest), що вирощує фрукти та овочі без хімікатів, курники, ставок для форелі, запаси 110 тис. фунтів зерна. Також є збройова кімната та достатньо потужної зброї для екіпірування невеликої армії.

На території маєтку є свердловина з прісною водою, сонячні батареї для електроенергії, лісопилка, м'ясна крамниця, теплиці та величезне сховище з медичними підручниками та інструментами. У разі катастрофи до Орвісу приєднаються 200 друзів, включаючи лікарів, садівників, бджолярів та колишніх військових (зокрема, морських котиків та афганських командос).

Джейсон Орвіс (ліворуч) та його брат Боб в одній з теплиць садиби
Джейсон Орвіс (ліворуч) та його брат Боб в одній з теплиць садиби

На відміну від Марка Цукерберга та інших мільярдерів, які будують підземні бункери, Орвіс свідомо відмовився від масивного бетонного укриття, називаючи це «дивною ідеєю Холодної війни».

Його філософія, яку він просуває у своїй книжковій серії Black Autumn та новому серіалі Homestead: The Series (знімається на території маєтку), полягає в спільноті, а не в ізоляції.

Джейсон Орвіс з дружиною Памелою та донькою Алекс.
Джейсон Орвіс з дружиною Памелою та донькою Алекс.
Kelly Neish/Bella Day Photography

Орвіс, який зробив статки 15 років тому на кредитному бізнесі, а потім консультував ветеранів Сил спеціальних операцій, навчився цьому від колишніх «зелених беретів». Він вважає, що його група зможе вижити «нескінченно довго» завдяки запасам та культивуванню землі. Хоча Орвіс почав готуватися до кінця годин ще з дитинства і після продажу бізнесу у 2010 році це стало його основним проєктом. Дружина Памела та дочка Алекс підтримують його.

Навіть якщо апокаліпсис не настане, Орвіс не шкодує: «Навчання фермерству та вирощування всього цього разом із нашими дітьми – це було фантастично. Я не шкодую ні про що».

До слова, між Фінляндією та рештою Європи існує багато дрібних відмінностей – і одна величезна: тоді як 26 країн ЄС вважали, що із закінченням Холодної війни військова загроза зникла, фіни ніколи в це не вірили. Бомбосховища і бункери майже для всіх громадян є тільки у Фінляндії.

