Швейцарський бар, який згорів у новорічну ніч, п’ять років був без перевірок

Про недбалість керівництва закладу та органів контролю стало відомо під час вивчення документації

Протягом останніх п'яти років у барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана, де в новорічну ніч під час пожежі загинули 40 осіб, не проводилися перевірки пожежної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Періодичні інспекції не проводилися з 2020 по 2025 рік. Ми глибоко шкодуємо. У нас не було жодної інформації про те, що перевірки не були проведені», – сказав мер Кран-Монтани Ніколя Феро.

За словами представників муніципалітету Кран-Монтани, про недбалість керівництва закладу та органів контролю стало відомо під час вивчення документації, переданої до прокуратури кантону Вале після пожежі. Загалом у 2025 році муніципалітетом було проведено майже півтори тисячі перевірок пожежної безпеки, але, як повідомили в міській раді, саме бар Le Constellation ці перевірки не проходив з 2020 року.

Щодо пари, яка керувала баром, ведеться кримінальне розслідування. Поки не ясно, чи є вони також власниками закладу.

У пожежі загинули 40 людей. Вік загиблих – від 14 до 39 років, 15 з них були молодші 18 років. Жертви були громадянами Швейцарії, Італії, Румунії, Туреччини, Португалії, Франції, Бельгії, Великої Британії та Ізраїлю, деякі з них мали подвійне громадянство.

Також від інциденту постраждали близько 120 людей. Їх було доставлено до лікарень з важкими опіками і травмами, отриманими в результаті тисняви. Наразі 83 людини перебувають я в лікарнях.

Нагадаємо, у Швейцарії було оголошено п’ятиденну загальнонаціональну жалобу після масштабної пожежі у новорічну ніч на гірськолижному курорті Кран-Монтана. У новорічні свята він приймає тисячі туристів. Сам бар Le Constellation був відомий як молодіжний заклад, здатний вмістити понад 300 відвідувачів.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з трагічною пожежею у барі на гірськолижному курорті Швейцарії з десятками загиблих.