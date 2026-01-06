Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Швейцарський бар, який згорів у новорічну ніч, п’ять років був без перевірок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Швейцарський бар, який згорів у новорічну ніч, п’ять років був без перевірок
Біля згорілого бару Le Constellation облаштовано меморіал на згадку про десятки загиблих
фото: Reuters

Про недбалість керівництва закладу та органів контролю стало відомо під час вивчення документації

Протягом останніх п'яти років у барі Le Constellation на гірськолижному курорті Кран-Монтана, де в новорічну ніч під час пожежі загинули 40 осіб, не проводилися перевірки пожежної безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«Періодичні інспекції не проводилися з 2020 по 2025 рік. Ми глибоко шкодуємо. У нас не було жодної інформації про те, що перевірки не були проведені», – сказав мер Кран-Монтани Ніколя Феро.

За словами представників муніципалітету Кран-Монтани, про недбалість керівництва закладу та органів контролю стало відомо під час вивчення документації, переданої до прокуратури кантону Вале після пожежі. Загалом у 2025 році муніципалітетом було проведено майже півтори тисячі перевірок пожежної безпеки, але, як повідомили в міській раді, саме бар Le Constellation ці перевірки не проходив з 2020 року.

Щодо пари, яка керувала баром, ведеться кримінальне розслідування. Поки не ясно, чи є вони також власниками закладу.

У пожежі загинули 40 людей. Вік загиблих – від 14 до 39 років, 15 з них були молодші 18 років. Жертви були громадянами Швейцарії, Італії, Румунії, Туреччини, Португалії, Франції, Бельгії, Великої Британії та Ізраїлю, деякі з них мали подвійне громадянство.

Також від інциденту постраждали близько 120 людей. Їх було доставлено до лікарень з важкими опіками і травмами, отриманими в результаті тисняви. Наразі 83 людини перебувають я в лікарнях.

Нагадаємо, у Швейцарії було оголошено п’ятиденну загальнонаціональну жалобу після масштабної пожежі у новорічну ніч на гірськолижному курорті Кран-Монтана. У новорічні свята він приймає тисячі туристів. Сам бар Le Constellation був відомий як молодіжний заклад, здатний вмістити понад 300 відвідувачів.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з трагічною пожежею у барі на гірськолижному курорті Швейцарії з десятками загиблих.

Читайте також:

Теги: пожежа Швейцарія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожий БПЛА пошкодив будинок та автомобілі, виникла пожежа на газопроводі
У Чернігові ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки: є постраждалі
8 грудня, 2025, 03:32
Наслідки ударів по Росії 14 грудня
Генштаб відзвітував про уражені об’єкти в Росії та на окупованих територіях
14 грудня, 2025, 11:52
Пожежа сталася у приватному будинку в селі Софійка Таращанської громади
На Київщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинув 67-річний чоловік
16 грудня, 2025, 16:42
В Орлі уражено ТЕЦ
У Росії пролунали вибухи: в Орлі виникли проблеми зі світлом
19 грудня, 2025, 02:25
Дрони уразили нафтохімічний завод у Ставропольському краї
Дрони уразили нафтохімічний завод у Ставропольському краї (відео)
23 грудня, 2025, 02:28
Ворог знищив два гаражі, легковик та трактор
Ворог масовано атакував Миколаїв безпілотниками: фото наслідків
20 грудня, 2025, 09:26
Полум’я швидко охопило оселю, вогнем знищено меблі, побутову техніку, домашні речі та документи
Черкащина: вибух газового балона залишив сім’ю без житла у новорічну ніч
1 сiчня, 22:21
Італієць тринадцять разів фінішував у десятці найсильніших турнірів, які він грав
Юний гольфіст загинув внаслідок пожежі у Швейцарії
2 сiчня, 17:32
Завод «Енергія» у Єльці Липецької області
На заводі «Енергія» у Єльці після влучань дронів спалахнула пожежа
4 сiчня, 22:04

Соціум

Швейцарський бар, який згорів у новорічну ніч, п’ять років був без перевірок
Швейцарський бар, який згорів у новорічну ніч, п’ять років був без перевірок
У Росії масово зникають села: дані розвідки
У Росії масово зникають села: дані розвідки
Повінь на півночі Індонезії забрала життя 14 людей
Повінь на півночі Індонезії забрала життя 14 людей
Протести в Ірані: серед загиблих – діти, затримано понад 1 тис. осіб
Протести в Ірані: серед загиблих – діти, затримано понад 1 тис. осіб
Дрони атакували понад 20 регіонів Росії: деталі нічної атаки
Дрони атакували понад 20 регіонів Росії: деталі нічної атаки
Біля президентського палацу Венесуели пролунали постріли
Біля президентського палацу Венесуели пролунали постріли

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua