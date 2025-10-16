Названо країну з найпотужнішою системою укриттів у Європі

Національний закон про бункери чітко регулює, що туристам також надається доступ до захисних споруд

Між Фінляндією та рештою Європи існує багато дрібних відмінностей – і одна величезна: тоді як 26 країн ЄС вважали, що із закінченням Холодної війни військова загроза зникла, фіни ніколи в це не вірили. Бомбосховища і бункери майже для всіх громадян є тільки у Фінляндії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

У Фінляндії є 50 500 підземних укриттів – великих і маленьких, у столиці та найменших населених пунктах. Одночасно в бомбосховищах можуть сховатися 4,8 млн осіб (з 5,5 млн жителів). Практично всі сховища можуть витримати навіть ядерний удар. На глибині 20 метрів під столицею Фінляндії – Гельсінкі – розташований один із найбільших цивільних захисних бункерів країни, у якому в разі надзвичайної ситуації можуть вижити 6 тис. людей.

фото: Bild

Для порівняння: у Німеччині з колишніх 2000 захисних приміщень залишилося 579 з приблизно 480 000 захисних місць, тобто одне на кожних 174 жителів.

«Звичайно, утримання бункера в Гельсінкі, побудованого в 2003-2006 роках, є дорогим. Але він також забезпечує стабільний дохід: у мирний час він служить, серед іншого, фітнес-студією, дитячим майданчиком, майданчиком для хокею та гандболу, а також підземним паркінгом. Дивно: система вентиляції забезпечує кращу якість повітря, ніж у будь-якому німецькому шкільному спортзалі», – йдеться у матеріалі.

фото: Albert Link

Існують також плани щодо того, коли вмикати або вимикати аварійну мережу мобільного зв'язку. Хоча уряд Фінляндії має концепцію забезпечення певного роду інформаційного суверенітету в надзвичайних ситуаціях, але Кремль здатний на масштабні дезінформаційні кампанії.

Існує навіть своєрідний розклад для нормального життя в особливих обставинах: вісім годин роботи, вісім годин сну, вісім годин дозвілля. Концепція полягає в тому, що вчителі повинні викладати навіть у бункері, а медсестри – доглядати за хворими. Національний закон про бункери чітко регулює, що туристам також надається доступ до захисних споруд.

До слова, міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен заявив, що Росія нарощує військову присутність поблизу кордонів Європейського Союзу та готується до нової фази агресії. Про це він сказав під час засідання Північноатлантичної ради НАТО в Брюсселі 15 жовтня.