У 2025 році в Росії офіційно зникли щонайменше 266 населених пунктів

Відсутність медицини, освіти та роботи робить життя в напівпорожніх селах непридатним

Вимирання сільських територій у Росії різко прискорилося у 2025 році: за рік влада офіційно ліквідувала щонайменше 266 населених пунктів, більшість із яких були повністю безлюдними. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Найбільше «зниклих» сіл зафіксовано в Костромській та Новгородській областях – на ці два регіони припадає близько трьох чвертей усіх ліквідованих поселень. Третє місце посідає Пермський край, де влада не тільки фіксує вимирання сіл, а й цілеспрямовано розселяє віддалені населені пункти з малою кількістю жителів.

Частину дрібних сіл приєднують до більших, намагаючись компенсувати провали в інфраструктурі.

Населення російських регіонів продовжує скорочуватися, а території ліквідованих сіл переводять під господарські потреби.

Відсутність медицини, освіти та роботи робить життя в напівпорожніх селах непридатним, а спроби «розосередити населення» мають суто декларативний характер. «У підсумку Росія демонструє системний занепад за межами кількох великих агломерацій: депопуляція, вимирання сіл і розрив у розвитку лише зростають, тоді як гучні програми залишаються паперовими декораціями до реальності, що стрімко порожніє», – зазначають розвідники.

Нагадаємо, на початку березня 2021 року в селі Блешня Семенівського району Чернігівщини помер останній житель. Село раніше входило до складу Орликівської сільради.

З початку 1990-х років із шести сіл сільради обезлюдніли три. Приблизно 10 років тому помер останній житель села Хандобоківка, а ще раніше з обліку зняли село Городок.