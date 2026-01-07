Головна Світ Соціум
«Свята місія» замість миру. Путін у Різдво прирівняв російських окупантів до посланців Бога

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
«Свята місія» замість миру. Путін у Різдво прирівняв російських окупантів до посланців Бога
Путін звернувся насамперед до дітей військових, заявивши, що вони «мають право пишатися» своїми батьками.
скриншот з відео

Путін використав релігійну риторику для виправдання війни проти України, намагаючись подати агресію як богоугодну справу

Російський диктатор Володимир Путін відзначив Різдво разом із окупантами, які беруть участь у війні проти України, та їхніми родинами. Під час богослужіння в храмі великомученика Георгія Побідоносця під Москвою він назвав участь російських солдатів у війні «святою місією», нібито даною їм самим Господом, пише «Главком».

У своєму різдвяному зверненні, опублікованому на сайті Кремля, Путін звернувся насамперед до дітей військових, заявивши, що вони «мають право пишатися» своїми батьками. Після цього диктатор провів пряму паралель між Ісусом Христом і російськими військовими.

«Ми називаємо Господа Спасителем, бо Він прийшов, щоб врятувати людей. Так само й воїни Росії, нібито за дорученням Господа, виконують місію захисту Вітчизни, спасіння Батьківщини та її людей», – заявив Путін.

Водночас він повністю проігнорував той факт, що ця так звана «свята місія» реалізується не на території Росії, а на землі суверенної України, де російська армія вже майже чотири роки веде повномасштабну війну, знищуючи міста та вбиваючи мирних мешканців.

Путін також висловив сподівання, що різдвяну «радість» поділяють усі російські військові, незалежно від їхньої конфесії, та подякував їм «за службу Вітчизні». Жодного слова про припинення війни, страждання цивільного населення чи необхідність миру у його промові не прозвучало.

До слова, у новорічному зверненні, яке тривало близько трьох хвилин, російський диктатор Володимир Путін не сказав жодного слова про мир. Натомість він знову закликав росіян підтримувати війну проти України та «забезпечити перемогу».

У своїй промові Путін неодноразово згадував так звану «спеціальну військову операцію», закликаючи росіян «словом і ділом підтримати її учасників».

Теги: військові путін армія свята

