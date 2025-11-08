Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дно Каховського водосховища перетворюється на поле бою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Дно Каховського водосховища перетворюється на поле бою
Рослинність, яка нині займає дно акваторії Каховського водосховища

На півдні кілька населених пунктів перетворилися на «сіру зону»

Російські солдати намагаються обійти позиції Збройних сил України на Запоріжжі по дну колишнього Каховського водосховища, знищеного росіянами у 2023 році. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.  

Він пояснив, що наразі водосховище фактично перетворилось на велику луку з густою рослинністю. 

«Противник намагається по цій буйній рослинності, по дну колишнього Каховського водосховища обійти наші позиції в населених пунктах Плавні, Приморське, зайти нам із заходу у фланг. Проте ми вираховуємо й знищуємо їх», – сказав Волошин.

Крім того, за його словами, бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели зачистку біля островів Великі Кучугури, що на території колишнього Каховського водосховища. В цьому районі, пояснив Волошин, противник також намагався просочитися повз позиції ЗСУ.

«Цю зону тримають під особливим контролем», – наголосив речник. 

Він також розповів, що кілька населених пунктів на сході Запорізької області, зокрема Успенівка, Новомиколаївка не захоплені ворогом, а перебувають у так званій «сірій зоні». За словами військового, вони фактично знищені, там неможливо закріпитися, тому нашим підрозділам довелось відійти на інші позиції. Проте Сили оборони не дозволяють противнику закріпитися у зазначених селах.

«Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, зайти туди штурмовими підрозділами, але йому це не вдається, тому що ми його також знищуємо. Доволі активно за ці населені пункти б'ються наші підрозділи, окремі штурмові полки, підрозділи Штурмових військ, наші бригади, які там перебувають, зокрема в Павлівці… Не пускаємо туди ворога», – підкреслив представник Сил оборони півдня.

Нагадаємо, російські окупанти мають просування на Донеччині та у Запорізькій області. Ворог окупував Павлівку, а також просунувся поблизу Балагану, Удачного, Ступочків, в Плавнях, Приморському та Успенівці. 

Крім того, 13 жовтня українські захисники відкинули росіян поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки Донецької області. Однак російська терористична армія просунулася у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

Також Сили оборони України досягли успіху на Запорізькому напрямку: підрозділи 24-го Окремого штурмового батальйону (ОШБ) «Айдар» спільно з 33-м Окремим штурмовим полком (ОШП) звільнили населений пункт Малі Щербаки.

Читайте також:

Теги: Каховська ГЕС Запоріжжя ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

КАБ – це керована авіаційна бомба, яку Росія активно застосовує під час повномасштабної війни проти України
Реактивні КАБи стануть проблемою: що робити зараз?
21 жовтня, 19:45
Пошкоджений будинок у Запорізькому районі
Росія вдарила по Запорізькому району: є пошкодження та постраждалий
9 жовтня, 01:21
Через перекриту греблю ДніпроГЕС автобуси, маршрутки, тролейбуси та трамваї рухаються із затримками
У Запоріжжі перекрито проїзд через дамбу ДніпроГЕС після ворожої атаки
10 жовтня, 07:26
Ситуація на фронті 17 жовтня
Лінія фронту станом на 17 жовтня 2025. Зведення Генштабу
17 жовтня, 23:00
Окупанти атакували енергооб'єкти Чернігівщини
Атака на енергооб'єкти Чернігівщини, обстріл Дніпропетровщини: головне за ніч
20 жовтня, 05:59
Ситуація на фронті 22 жовтня
Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу
22 жовтня, 23:35
Україна посилює оборону Покровська
Підсумки Ставки. Зеленський описав ситуацію у Покровську та інших напрямках
28 жовтня, 10:00
Трамп зробив заяву щодо України
Обстріл Чугуєва та Запоріжжя, заяви Трампа: головне за ніч
Вчора, 05:52
Ситуація на фронті 6 листопада
Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу
6 листопада, 22:13

Події в Україні

Рятувальні роботи після удару по багатоповерхівці у Дніпрі завершено: деталі
Рятувальні роботи після удару по багатоповерхівці у Дніпрі завершено: деталі
Дно Каховського водосховища перетворюється на поле бою
Дно Каховського водосховища перетворюється на поле бою
Мирноград на Донеччині під серйозною загрозою оточення – DeepState
Мирноград на Донеччині під серйозною загрозою оточення – DeepState
Відключення посилюються: «Укренерго» оприлюднило графіки на 9 листопада
Відключення посилюються: «Укренерго» оприлюднило графіки на 9 листопада
Суд відправив під варту командира батальйону, який всупереч забороні зібрав військових на нагородження
Суд відправив під варту командира батальйону, який всупереч забороні зібрав військових на нагородження
Усі теплоелектростанції «Центренерго» зупинили роботу через атаку Росії
Усі теплоелектростанції «Центренерго» зупинили роботу через атаку Росії

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Сьогодні, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua