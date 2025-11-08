Дно Каховського водосховища перетворюється на поле бою

На півдні кілька населених пунктів перетворилися на «сіру зону»

Російські солдати намагаються обійти позиції Збройних сил України на Запоріжжі по дну колишнього Каховського водосховища, знищеного росіянами у 2023 році. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Він пояснив, що наразі водосховище фактично перетворилось на велику луку з густою рослинністю.

«Противник намагається по цій буйній рослинності, по дну колишнього Каховського водосховища обійти наші позиції в населених пунктах Плавні, Приморське, зайти нам із заходу у фланг. Проте ми вираховуємо й знищуємо їх», – сказав Волошин.

Крім того, за його словами, бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели зачистку біля островів Великі Кучугури, що на території колишнього Каховського водосховища. В цьому районі, пояснив Волошин, противник також намагався просочитися повз позиції ЗСУ.

«Цю зону тримають під особливим контролем», – наголосив речник.

Він також розповів, що кілька населених пунктів на сході Запорізької області, зокрема Успенівка, Новомиколаївка не захоплені ворогом, а перебувають у так званій «сірій зоні». За словами військового, вони фактично знищені, там неможливо закріпитися, тому нашим підрозділам довелось відійти на інші позиції. Проте Сили оборони не дозволяють противнику закріпитися у зазначених селах.

«Ворог намагається завести в ці населені пункти свої групи закріплення, зайти туди штурмовими підрозділами, але йому це не вдається, тому що ми його також знищуємо. Доволі активно за ці населені пункти б'ються наші підрозділи, окремі штурмові полки, підрозділи Штурмових військ, наші бригади, які там перебувають, зокрема в Павлівці… Не пускаємо туди ворога», – підкреслив представник Сил оборони півдня.

Нагадаємо, російські окупанти мають просування на Донеччині та у Запорізькій області. Ворог окупував Павлівку, а також просунувся поблизу Балагану, Удачного, Ступочків, в Плавнях, Приморському та Успенівці.

Крім того, 13 жовтня українські захисники відкинули росіян поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки Донецької області. Однак російська терористична армія просунулася у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

Також Сили оборони України досягли успіху на Запорізькому напрямку: підрозділи 24-го Окремого штурмового батальйону (ОШБ) «Айдар» спільно з 33-м Окремим штурмовим полком (ОШП) звільнили населений пункт Малі Щербаки.