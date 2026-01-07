Головна Світ Соціум
Венесуела оголосила тиждень жалоби за військовими, загиблими внаслідок операції США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Reuters

Уряд Куби заявив про загибель 32 його військових, які працювали у Венесуелі

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес оголосила семиденну жалобу за військовослужбовцями, загиблими під час операції США, проведеної  з метою захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро, пише «Главком».

За даними уряду Південної Америки, внаслідок американської операції загинуло близько двох десятків венесуельських офіцерів. Уряд Куби заявив про загибель 32 його військових та поліцейських, які працювали у Венесуелі, та оголосив дводенну жалобу. 

Варто зазначити, що 3 січня США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої було затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Нагадаємо, 5 січня, очільника Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес було доправлено до суду Нью-Йорка. Мадуро обвинувачується федеральним судом США за кількома тяжкими кримінальними статтями, пов’язаними з наркоторгівлею і тероризмом. Ці звинувачення було вперше висунуто заочно в березні 2020 року.

Згодом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес офіційно стала тимчасовою президенткою країни. Церемонія складання присяги пройшла під головуванням спікера парламенту Хорхе Родрігеса. Родрігес закликала до «спільного розвитку в межах міжнародного права» заради зміцнення стабільного співіснування. Венесуела планує зосередитися на побудові «збалансованих та шанобливих» відносин як із США, так і з іншими країнами регіону.

Як відомо, після усунення від влади Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переріс традиційну «доктрину Монро», жартома назвавши новий курс «доктриною Донро». Оглядач The Financial Times Гідеон Рахман зазначає, що венесуельська операція стала яскравим підтвердженням намірів Білого дому встановити повне домінування у Західній півкулі, що зафіксовано в оновленій стратегії нацбезпеки США.

