У Берліні українські біженці облаштували «Пункт незламності» на тлі блекауту (фото)

Центр AdlerA e.V., який став «Пунктом незламності» для місцевих жителів, підтримує адаптацію мігрантів з України

Через дії зловмисників близько 50 тис. домогосподарств залишилися без світла

У Берліні четвертий день поспіль триває відключення електроенергії у районі Штегліц-Целендорф через підпал кабелів на місцевій електростанції. Українські біженці організували для місцевих мешканців «Пункт незламності». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

Українка Оксана Орел, яка представляє громаду в комітеті з міграції та інтеграції при районній адміністрації, переїхала до Берліна з донькою після початку повномасштабного вторгнення РФ. Разом з іншими українцями вона створила центр AdlerA e.V., що підтримує адаптацію мігрантів з України.

Відключення світла у Берліні фото: Reuters

Після початку відключень світла центр почав також працювати як «Пункт незламності» для місцевих жителів. Будівля підключена до іншої лінії електропередач, тому тут світло є, і можна користуватися електроприладами.

«До нас приходять люди з багатоквартирних будинків, у яких не працюють плити та бойлери. Вони не можуть навіть заварити чай. Ми запропонували приносити термоси та брати окріп додому», – розповідає Оксана.

Після початку відключень світла центр почав працювати як «Пункт незламності» фото: Reuters

За словами Орел, пункт відкритий не лише як подяка жителям міста за підтримку українців, а й щоб поділитися власним досвідом життя під час відключень. За її словами, для німців раптові відключення стали стресовим фактором, адже планові роботи зазвичай повідомляють за кілька тижнів.

«Люди були налякані. Я чула, як хтось казав: «Ми думали, що на нас напали росіяни. Ми думали, що війна прийшла сюди», – розповіла біженка.

Для німців раптові відключення світла стали стресом фото: Reuters

Нагадаємо, у південно-західній частині Берліна сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла опинилися близько 50 тис. домогосподарств та 2200 підприємств.

Очікується, що електропостачання всіх споживачів буде відновлено лише 8 січня вдень, заявила компанія Stromnetz Berlin. Причина затримки – складність будівництва тимчасових ліній після пожежі на кабельному мосту через канал «Тельтов».

До слова, ультраліва організація Volcano Group заявила про причетність до підпалу, який спричинив масове знеструмлення на південному заході Берліна.