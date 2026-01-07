Помер старший син експрезидента США Рональда Рейгана

Майкл Рейган був відомим консервативним письменником, радіоведучим і активним оратором

Майкл Рейган, старший син колишнього президента Рональда Рейгана та акторки Джейн Вайман, помер у віці 80 років. Про це повідомляє Fox News з посиланням на повідомлення його родини, пише «Главком».

Майкл Рейган пішов із життя 4 січня в оточенні своїх рідних у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Родина висловила глибоке співчуття через втрату Майкла, якого описали як люблячого чоловіка, батька та дідуся. Вони також попросили поважати їхню приватність у цей важкий час.

Майкл Рейган був відомим консервативним письменником, радіоведучим і активним оратором, який понад десятиліття просував ідеали свого батька та спадщину родини Рейганів. Він тісно співпрацював з Бібліотекою та Фондом Рейгана, де його вважали вірним охоронцем спадщини батька.

Президентський фонд та інститут Рональда Рейгана висловили свої співчуття, зазначивши, що смерть Майкла є великою втратою для усіх, хто його знав. Фонд відзначив його незмінну відданість ідеалам президента Рейгана, наголошуючи, що він був важливою частиною спадщини сім'ї Рейганів.

