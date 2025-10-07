Окупанти вдарили по зерносховищу на Чернігівщині

Росіяни влучили по одному з приміщень аграрного підприємства

Російські безпілотники вдарили по зерносховищу у Чернігівській області. Унаслідок обстрілу виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Новогород-Сіверської РВА Олександра Сельвестрова.

«Вранці сьомого жовтня росіянами було завдано чергового удару по Новгород-Сіверському. Внаслідок влучання кількома ударними дронами «шахед» по цивільному обʼєкту, відбулось займання, пожежі», – каже він.

Унаслідок ворожого удару виникла пожежа фото: Facebook/Олександр Селіверстов

Росіяни влучили по одному з приміщень аграрного підприємства, де зберігалось зерно. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Під ударом опинився Індустріальний район міста.

Як повідомлялося, російська армія вночі 7 жовтня завдала масованого удару по Полтаві та області. Під вогнем опинилися енергетичні й залізничні об’єкти. Через атаку зупинявся рух потягів, частина міста залишалася без електрики.

До слова, сьогодні вранці російські війська атакували Суми, уражено тролейбус і пошкоджено вікна в житлових та нежитлових приміщеннях. Пасажир і водійка отримали допомогу на місці.