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Сонцезахисні маски з гігантського листя. Китайська молодь зчинила хайп у Інтернеті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Молоді люди в Китаї виготовляють сонцезахисні маски для всього обличчя з гігантського листя лотоса
колаж SCMP

 Спекотні літні дні у Китаї стали поштовхом для креативу серед молоді 

Молодь у Китаї вивела саморобний захист від сонячних променів на новий рівень завдяки маскам із листя лотоса. Жителі південних китайських провінцій Чжецзян, Сичуань і Фуцзянь виготовляють власні сонцезахисні маски з листя лотоса, яке вони збирають у навколишніх водоймах. Про це повідомляє Главком із посиланням на  South China Morning Post.

Як захист від УФ-випромінювання обличчя закривають гігантським листям, яке вдвічі більше голови, використовуючи капелюхи з ременями, щоб закріпити «маску».

У листі роблять отвори для очей і носа, щоб можна було бачити і дихати.

Китайці закривають обличчя масками з лотоса
Китайці закривають обличчя масками з лотоса
Фото: QQ.com

«Загоріло все, крім обличчя», – поділився він ефектом, похваливши цей засіб захисту від сонця, назвавши його «натуральним та безкоштовним».

«Багато хто каже, що люди на них схожі на гігантських комарів або Піноккіо, персонажа Діснея, чий ніс виростає довгим, коли він бреше, через довге стебло лотоса, що все ще прикріплене до листя. Нова тенденція – лише один із найновіших дивних засобів захисту від сонця, винайдених китайцями», – йдеться у статті. 

Багато скептиків вважають такий «винахід» веселим, але небезпечним, оскільки така ненадійна маска на обличчі може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди, а стебла можуть травмувати людей.

Нагадаємо, Європа опинилася в умовах першої серйозної хвилі спеки цього літа, яка може підняти стовпчики термометрів до 42°C.Зокрема, в Іспанії метеорологічна служба Aemet прогнозує температуру до 42°C у південних регіонах і застерігає про небезпеку для людей, особливо вразливих груп населення. Міністерство охорони здоров’я Мадрида закликало уникати сонця, пити більше води та пильнувати за станом літніх людей, вагітних і хворих на хронічні недуги.

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Теги: Китай молодь

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