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У Франції одна за одною банкротують відомі виноробні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Франції одна за одною банкротують відомі виноробні
Через низку причин виноробам Франції більше не настільки вигідно вирощувати виноград
фото із відкритих джерел

У Франції кількість збанкрутілих виноробень зросла в 1,5 рази на рік

У Франції 2024 року оголосили про банкрутство 211 виноробних господарств. Це на 75 випадків більше, ніж 2023 року. Такі дані наводить Vitisphere з посиланням на дослідника Тьєррі Міллона.

Він зазначив, що у виноробному секторі банкрутств стало втричі більше, ніж у середньому у країні. Якщо загалом у Франції зростання становило 17%, то виноробстві – 55%.

Більше половини збанкрутілих господарств – 116 – перебувають у Аквітанії. З них 103 – у Жиронді, де розташований Бордо. Міллон наголосив, що до кінця 2024 року ситуація в цьому регіоні погіршилася. У Лангедок-Руссильоні зафіксували 39 банкрутств, що на 144% більше, ніж торік. У Овернь – Рона-Альпи збанкрутували 13 підприємств, у Бургундії – чотири (тоді як у 2023 році було лише два), а в Пуату-Шаранті – десять (у 2023 році – чотири, зростання на 150%). Також Міллон звернув увагу на Окситанію, де кількість банкрутств зросла з шести у 2023 році до 19 у 2024 році.

Він також розповів, що у Франції, якщо компанія зазнає краху, у двох випадках із трьох її одразу ліквідують. Але у виноробстві все інакше. З 211 збанкрутілих господарств у 2024 році ліквідували лише 47. Ще 134 вдалося реструктурувати, а 30 – зберегти. Це на 150% більше, ніж торік.

На початку листопада 2024 року Міністерство сільського господарства Франції прогнозувало, що виробництво вина у країні впаде на 23%. Причиною назвали погану погоду, через яку врожай винограду виявився значно меншим.

Нагадаємо, виноробна промисловість Франції стикається з серйозними проблемами, оскільки молоді споживачі п’ють менше червоного вина та віддають перевагу більш здоровим варіантам, зокрема безалкогольним напоям. Білі, рожеві та ігристі вина випереджають червоні вина за популярністю, а кількість останніх останні 20 років зменшується. 

До слова, французькі виробники шампанського продали за підсумками 2024 року 271,4 млн пляшок алкогольного напою, що на 9,2% менше, ніж роком раніше. Президент Генерального синдикату виноробів та співголова Комітету Шампані (Champagne Committee) Максиме Тубар пояснив це геополітичною обстановкою у світі.

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Теги: бізнес Франція президент вино

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