Винороби Каліфорнії готуються до «війни» з Трампом

Депортація посилить кризу у виноробній галузі та нестачу робочої сили у США

Зусилля Трампа щодо депортації мігрантів можуть поставити під удар виноробну промисловість Каліфорнії

Виробники вин у штаті Каліфорнія «готуються до війни» з адміністрацією президента США Дональда Трампа через посилення міграційної політики. Про це пише газета San Francisco Chronicle.

Видання пише, що зусилля Трампа щодо депортації мігрантів можуть поставити під удар виноробну промисловість Каліфорнії, а також продовольчу систему, готельний бізнес та інші сфери. Зокрема, у долині Напа, однієї із найбільших виноградарських зон штату, мігранти становлять 73% працівників сільськогосподарської галузі.

«Люди дуже налякані. Таке відчуття, що ми готуємося до війни», – розповіла газеті Дженезіс Моннет, член правління некомерційної організації із захисту інтересів латиноамериканського населення долини Напа Puertas Abirtas («Відчинені двері»). Газета зазначає, депортація посилить кризу у виноробній галузі та нестачу робочої сили.

Каліфорнійські компанії з управління виноградниками мають намір заступитися за своїх співробітників. «На мій погляд, асоціації повинні проводити роз'яснювальну роботу. Працівники – ті, хто перебуває на передовій, тому непогано було б сказати їм: «Ми вас захистимо», – сказав менеджер компанії Enterprise Vineyards Луїс Давіла.

Регіональна влада також виступила з ініціативою щодо захисту мігрантів. Ще в грудні опікунська рада та правоохоронні органи округу Напа заявили про прихильність до захисту мігрантів незалежно від їх статусу. На сайті округу з'явилися ресурси для мігрантів, такі як гаряча лінія та інформація про юридичну допомогу.

До слова, уряд Сполучених Штатів депортуватиме громадян, які залишилися на території країни після закінчення терміну дії візи, заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Каролін Левітт. За її словами, такі особи вважатимуться нелегалами.

Нагадаємо, американська економіка може втратити 8% валового внутрішнього продукту, якщо президенту Дональду Трампу вдасться депортувати усіх нелегальних мігрантів із США.