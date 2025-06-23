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Чотириденний тиждень справді працює: результати масштабного дослідження в ЄС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Чотириденний тиждень справді працює: результати масштабного дослідження в ЄС
Скорочений робочий тиждень, гнучкий графік і можливість працювати віддалено сприяють зростанню продуктивності
фото з відкритих джерел

У дослідженні взяли участь компанії з шести європейських країн, зокрема з Іспанії, Франції та Нідерландів

У світі зростає кількість компаній, які переходять на чотириденний робочий тиждень. Як показало дослідження, це може бути не лише реалістичною, а й ефективною моделлю праці – за умови системного й обґрунтованого впровадження. Про це свідчать результати масштабного дослідження проєкту InnovaWorking, яке було презентоване в Європейському парламенті, повідомляє «Главком».

У дослідженні взяли участь компанії з шести європейських країн, зокрема з Іспанії, Франції та Нідерландів. За його підсумками встановлено, що скорочений робочий тиждень, гнучкий графік і можливість працювати віддалено сприяють зростанню продуктивності, зменшенню кадрової плинності та покращенню балансу між професійним і особистим життям працівників.

Керівниця дослідницької групи Ана Белен Муньос Руїс наголосила, що такі формати справді працюють, якщо бізнес зацікавлений у реальних змінах. Успішність впровадження залежить також від рівня розвитку системи колективних переговорів у конкретній країні. У державах, де ці механізми добре налагоджені, як-от у Франції чи Іспанії, нові формати розповсюджуються активніше. Натомість в Ірландії чи Угорщині їх впроваджують переважно окремі компанії з власної ініціативи.

Крім того, дослідники звернули увагу на демографічні зміни. В умовах старіння населення в Європі скорочений робочий тиждень може стати важливим фактором для збереження літніх працівників у професії.

Раніше ми писали, що у Китаї великий виробник меблів Man Wah Holdings Ltd опинився у центрі скандалу після запровадження надзвичайно суворих правил для своїх співробітників. Компанія встановила систему штрафів за дії, які в більшості організацій вважаються звичайними, включаючи споживання їжі за робочим столом і навіть використання дзеркал. Як повідомляє Главком про це пише South China Morning Post.

Згідно з внутрішнім розпорядженням, яке швидко поширилося в китайських соціальних мережах, співробітники будуть зазнавати серйозних фінансових стягнень за порушення нових правил. Штрафи варіюються залежно від посади: менеджери заплатять $280, супервайзери – $140, а помічники менеджерів – $70  за кожен випадок перекусів на робочому місці.

Нагадаємо, китайська компанія змушувала працівників ковтати вогонь. Керівництво китайської фірми зазнало критики за дане співробітникам небезпечне завдання в рамках тренінгу зі згуртування колективу. 

Теги: Європа робота

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