Молдова: Українці бояться отримувати статус біженця

Керівник центру допомоги біженцям: «Українці в Молдові сплять із паспортом під подушкою»

Лише 6 тис. українських переселенців у Молдові отримали статус біженця. Про це повідомив в інтерв’ю «Главкому» директор Центру надання допомоги українським біженцям у Молдові Дмитро Лєкарцев.

«Ми написали декілька проєктів, щоби працевлаштувати українців. Питання у тому, що за молдовським законодавством, щоби влаштуватися на роботу, треба отримати статус біженця, а це дуже складно. Тільки шість тисяч українських переселенців отримали цей статус. Це дуже мало», – розповів він.

Лєкарцев каже, що українці бояться брати статус біженця у Молдові і сплять із українським паспортом під подушкою.

«Так відбувається тому, що і регіон небезпечний, і це ж треба віддати свій український паспорт на зберігання. Люди бояться, що потім не зможуть звідси виїхати», – пояснив він.

Ця проблема обговорювалася на зустрічі з президенткою Молдови Майєю Санду.

«Наразі є опція, щоби надати цим людям статус тимчасового захисту, як це зробила Німеччина, щоби вони могли працювати і отримувати медичну допомогу. Ми написали декілька таких проєктів і пропонуємо дозволити бізнесу брати на роботу цих людей», – повідомив Лєкарцев.

За його словами, Санду взяла до уваги цю пропозицію. «Від президентки був чіткий меседж, що вона хоче допомогти. Вона спитала нашої думки, бо ми найкраще розуміємо цю проблему. Мені розмова сподобалася, бо вона була по ділу. Я прекрасно розумію можливості Республіки Молдова і взяти на себе вирішення якихось додаткових питань країна просто не може. Молдова насправді також зараз переживає кризу. З нами поговорили і нас почули. Чекаємо», – сказав директор Центру надання допомоги українським біженцям.

До слова, з 1 липня уряд Польщі більше не буде платити 40 злотих (близько 276 грн) на день на харчування і проживання біженців з України.

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