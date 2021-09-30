Україна та Польща відновлюють залізничне сполучення: названо дату

До початку пандемії з України до Польщі їздило п'ять потягів

Залізничне сполучення між країнами було припинено 15 березня 2020 року через пандемію

Після півторарічної перерви Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею. Рух відновиться 10 жовтня, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Придбати квитки на потяг Київ-Перемишль можна вже з 1 жовтня.

Пасажирське залізничне сполучення між Україною і Польщею було призупинено в ніч з 14 на 15 березня.

Між двома країнами до заборони курсували такі потяги:

швидкісні № 705/716 та 715/706 Київ-Перемишль;

№ 36 Одеса-Перемишль;

№ 67 Київ-Варшава;

№ 51 Львів - Вроцлав;

безпересадочні вагони Київ-Вроцлав.

Напередодні стало відомо, що Польща планує скасувати заборону на залізничне сполучення з Україною з 1 жовтня. Відповідний проєкт розпорядження уряд країни підготував 28 вересня.

До початку пандемії до Польщі рухалося п'ять потягів: два швидкісні потяги Київ – Перемишль, Одеса – Перемишль, Київ – Варшава, Львів – Вроцлав і безпересадкові вагони Київ – Вроцлав.

До слова, нещодавно Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проєктів з Польщею, зокрема запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою. Кілька років тому Міністерство інфраструктури повідомляло про плани підготувати техніко-економічне обґрунтування швидкісного залізничного сполучення за маршрутом Київ-Львів-Варшава-Берлін. Головна проблема такого проєкту – різна ширина колії в Європі та Україні.

Влітку Україна відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною. Потяг Київ – Братислава перебуває у дорозі трохи понад 27 годин, а протяжність маршруту становить 1 443 кілометрів.

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