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    Чому деяких людей «не бере» коронавірус? Вчені дали відповідь

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    Дослідження дозволило виявити причину&nbsp;несприйнятливості деяких людей до коронавірусу - Чому деяких людей «не бере» коронавірус? Вчені дали відповідь
    Дослідження дозволило виявити причину несприйнятливості деяких людей до коронавірусу
    Фото: www.bbc.com

    Згідно з результатами нового дослідження, на здатність організму опиратися коронавірусній інфекції впливає мутація одного з генів

    Вчені британського Центру вірусних досліджень MRC-Університету Глазго з’ясували, чому частина населення планети може виявитися несприйнятливою до Covid-19. За результатами дослідження, що опубліковані в журналі Science, причина в особливостях генетики деяких категорій людей, зокрема, мутації в гені OAS1.

    Результати дослідження свідчать про те, що внутрішньоклітинний противірусний захист може не тільки відображатися у вигляді природного «імунітету» до SARS-CoV-2, але і пригнічувати реплікацію вірусів, тобто знижувати тяжкість перебігу захворювання. Дослідникам вдалося з'ясувати, що варіант гена OAS1 у частини людей здатний «розпізнавати» деякі типові ознаки вірусів, властиві, в тому числі, Covid-19.

    Зокрема, йдеться про такий різновид гену, до білку якого приєднана одна молекула жиру. У разі, якщо такої молекули немає, ген OAS1 фактично «не вміє» реагувати на збудник коронавірусної хвороби та не може послати «тривожні сигнали» імунній системі.

    Нагадаємо, науковці прогнозують суттєве зростання захворюваності на коронавірус в Україні. На піку четвертої хвилі пандемії коронавірусу в країні очікується до 18 тис. випадків зараження на добу. Такий прогноз випустили науковці Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, повідомляється на сайті Київського політеху.

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    Теги: наука хвороби населення коронавірус
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    Чому деяких людей «не бере» коронавірус? Вчені дали відповідь