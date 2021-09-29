Шрі-Ланка скасовує ПЛР-тести для деяких туристів

Нещеплені туристи мають робити ПЛР-тест і сидіти два тижні на самоізоляції

Уряд Шрі-Ланки прийняв рішення скасувати ПЛР-тестування після прибуття в країну для туристів, які пройшли повний курс вакцинації від Covid. Обмеження буде скасовано з 1 жовтня, повідомляє Сolombo Раge.

Так, з 1 жовтня повністю вакциновані туристи та жителі Шрі-Ланки, у яких є довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зданого не раніше ніж за 72 години до вильоту, не будуть проходити додаткове ПЛР-тестування після прибуття в міжнародному аеропорту Бандаранаїк (BIA) і Маттала Раджапакса.

Крім того, іноземці, які отримали лише одну дозу вакцини, зможуть пройти тестування в готелі, де зупинилися.

Для нещеплених мандрівників, як і раніше, зберігається вимога про проходження повторного ПЛР-тесту після прибуття, після чого їм слід дотримуватися двотижневого карантину.

Туристи зможуть вибрати місце для самоізоляції: готель-обсерватор або державний карантинний центр.

У разі, якщо тест, проведений на 12-й день, покаже негативний результат, карантин буде знятий. Мандрівники також зможуть відвідувати екскурсії, але тільки схвалені місцевим МОЗ.

До слова, нещодавно на Шрі-Ланці помер творець «чарівного зілля» від Covid-19. Крім того, наприкінці літа очільницю МОЗ Шрі-Ланки зняли з посади за лікування коронавірусу «чаклунством».

Варто нагадати, що Таїланд відкриється для вакцинованих туристів у листопаді.