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    Шрі-Ланка скасовує ПЛР-тести для деяких туристів

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    Відпочинок у Шрі-Ланці стане доступнішим для вакцинованих мандрівників - Шрі-Ланка скасовує ПЛР-тести для деяких туристів
    Відпочинок у Шрі-Ланці стане доступнішим для вакцинованих мандрівників
    фото з відкритих джерел

    Нещеплені туристи мають робити ПЛР-тест і сидіти два тижні на самоізоляції

    Уряд Шрі-Ланки прийняв рішення скасувати ПЛР-тестування після прибуття в країну для туристів, які пройшли повний курс вакцинації від Covid. Обмеження буде скасовано з 1 жовтня, повідомляє Сolombo Раge.

    Так, з 1 жовтня повністю вакциновані туристи та жителі Шрі-Ланки, у яких є довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зданого не раніше ніж за 72 години до вильоту, не будуть проходити додаткове ПЛР-тестування після прибуття в міжнародному аеропорту Бандаранаїк (BIA) і Маттала Раджапакса.

    Крім того, іноземці, які отримали лише одну дозу вакцини, зможуть пройти тестування в готелі, де зупинилися.

    Для нещеплених мандрівників, як і раніше, зберігається вимога про проходження повторного ПЛР-тесту після прибуття, після чого їм слід дотримуватися двотижневого карантину.

    Туристи зможуть вибрати місце для самоізоляції: готель-обсерватор або державний карантинний центр.

    У разі, якщо тест, проведений на 12-й день, покаже негативний результат, карантин буде знятий. Мандрівники також зможуть відвідувати екскурсії, але тільки схвалені місцевим МОЗ.

    До слова, нещодавно на Шрі-Ланці помер творець «чарівного зілля» від Covid-19. Крім того, наприкінці літа очільницю МОЗ Шрі-Ланки зняли з посади за лікування коронавірусу «чаклунством».

    Варто нагадати, що Таїланд відкриється для вакцинованих туристів у листопаді.

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    Теги: туризм карантин щеплення вакцинація Шрі-Ланка відпустка
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    Шрі-Ланка скасовує ПЛР-тести для деяких туристів