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    У світі

    Молодший брат Трампа серйозно хворий – ЗМІ

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    У США госпіталізовано брата Трампа - Молодший брат Трампа серйозно хворий – ЗМІ
    У США госпіталізовано брата Трампа

    Президент США відвідав його в лікарні

    Молодший брат президента США Дональда Трампа, Роберт Трамп, в п'ятницю був госпіталізований в Нью-Йорку з «серйозним діагнозом». Він тримається в секреті.

    Про це повідомляє ABC News.

    Глава Білого дому відвідав свого 72-річного брата в лікарні, пробувши у нього близько 45 хвилин, перш ніж відправитися у свій заміський клуб у Нью-Джерсі.

    До візиту Трамп повідомив, що його брат знаходиться в лікарні, але не уточнив причину госпіталізації. Він назвав свого брата «чудовою людиною« і зазначив, що має з ним «чудові відносини» протягом довгого часу.

    «Сподіваюся, що він буде в порядку. Але зараз йому доводиться туго», – сказав Трамп.

    Роберт Трамп раніше працював на свого старшого брата на посаді високопоставленого керівника в Trump Organization. Він постійно з'являвся на публіці під час світських раутів у Манхеттені, проте в останні роки він не користувався популярністю.

    США президент час
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