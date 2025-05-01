Морозиво на честь померлого Папи Римського викликало ажіотаж у Римі

Власник розповів, що понтифік за життя навіть куштував «свій» сорт морозива

У Римі вишиковуються великі черги за морозивом «Франциск»

Після смерті Папи Римського за морозивом, названим на його честь, стоять черги перед кафе недалеко від площі Святого Петра. Цей сорт існує вже давно, але зараз він користується більшим попитом, ніж будь-коли раніше. Про це пише «Главком» із посиланням на газету Сorriere della Sera.

Власник кафе-мороженого Del Monte стверджує, що понтифік за життя куштував «свій» сорт. За його словами, коли Папу Франциска було обрано на престол, з'явилася ідея назвати морозиво на його честь. Так уперше з'явився цей сорт. Нещодавно приїжджали черниці з Каса Санта Марта і забрали кілька порцій. Тепер настав час подумати про нове фірмове морозиво на честь нового Папи.

«Враховуючи близькість Конклаву вже розпочалися дослідження комбінацій для нового смаку, який буде названо на честь нового Папи: «Ми обов’язково придумаємо новий смак, як тільки новий Папа з'явиться», – кажуть у закладі.

Зараз у Римі заклади, які продають морозиво часто надихаються Святим роком (католицький священний рік, який відзначається кожні 25 років, – «Главком»). Рецепт-переможець європейського морозива року під назвою «Алілуйя» також походить із Італії. Конкурс виграв Вінченцо Скватріто із закладу Ritrovo Orchidea в Олів'єрі, що на Сицилії.

Раніше одеські митники виявили морозиво з неочікуваним сюрпризом. Під час сканування вантажівки з морозивом українського виробництва одеські митники виявили незвичну знахідку – приховану партію сигарет та вина.