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Зеленський із першою леді прибули на прощання з Папою Римським

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Зеленський із першою леді прибули на прощання з Папою Римським
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський, перша леді та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою Франциском

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибули до Риму на прощання з Папою Римським Франциском. Про це повідомив прессекретар президента Сергій Нікіфоров, передає «Главком».

Туди ж уже приїхав і очільник США Дональд Трамп, який анонсував «хороший день у переговорах і зустрічах з Росією та Україною».

Як повідомляли західні ЗМІ раніше, в рамках візиту до Італії президент, ймовірно, проведе низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами, щоб обговорити процес припинення вогню у війні проти рф та майбутню підтримку України. Наразі офіційних підтверджень таких зустрічей немає. 

Раніше ми писали, що на похорон Папи Римського Франциска 26 квітня у Ватикані очікується прибуття щонайменше 130 іноземних делегацій, серед яких будуть 50 президентів і 10 монархів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Серед учасників церемонії будуть президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, лідер Аргентини Хав'єр Мілей, принц Уельський Вільям, король Іспанії Філіпп VI, президент Франції Еммануель Макрон та інші світові лідери.

За даними AFP, перед приїздом високих гостей у Римі та Ватикані запроваджують посилені заходи безпеки – над італійською столицею введено цілодобову безпольотну зону, а на дахах будівель уздовж Віа делла Кончіліаціоне, що веде до площі Святого Петра, розташовані підрозділи снайперів.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у понеділок вранці у віці 88 років. Причиною смерті названо інсульт на тлі низки хронічних захворювань. Кончині Папи Римського передувала двостороння пневмонія, яку виявили у лютому. За час перебування у лікарні Франциск переніс чотири дихальні кризи. За словами лікарів, його життю двічі загрожувала небезпека. 23 березня Папу Франциска виписали із лікарні.

Як повідомлялося, відповідно до заповіту Папа Франциск буде похований у римській базиліці Санта-Марія-Маджоре, а не у Ватикані, де спочивають багато його попередників. В опублікованому в понеділок вечорі документі він попросив, щоб його гробниця була простою і без особливих прикрас.

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Теги: Папа Римський Володимир Зеленський похорон Італія президент перша леді

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