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Одеські митники виявили морозиво з неочікуваним сюрпризом (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Одеські митники виявили морозиво з неочікуваним сюрпризом (фото)
Замість морозива були сигарети з маркою акцизного податку України та рідина із запахом спирту без маркування
фото: Facebook/Державна митна служба України

Вантажівка мала вирушити до Ізраїлю

Під час сканування вантажівки з морозивом українського виробництва одеські митники виявили незвичну знахідку – приховану партію сигарет та вина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

Зазначається, що вантажівка прибула у пункт пропуску «Орлівка», далі вона мала вирушити до Ізраїлю.

Одеські митники виявили морозиво з неочікуваним сюрпризом (фото) фото 1
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Під час сканування транспортного засобу митники звернули увагу на нетипові щільності. Зокрема, в частині пластикових контейнерів замість морозива були сигарети з маркою акцизного податку України та рідина із запахом спирту без маркування.

Наразі проводиться повний митний огляд, встановлюється кількість незадекларованого товару для фіксації митного правопорушення.

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Нагадаємо, у пункті пропуску «Ягодин» митники виявили майже 28 тис. камінців, схожих на діаманти, захованих у конструктивній порожнині автобуса, який прямував з Польщі в Україну.

Як повідомлялося, в пункті пропуску «Шегині-Медика» під час огляду автобуса сполученням «Хеб – Київ» працівники митниці виявили незадекларований підакцизний товар. Цікаво, що в кожній коробці, де містилася рідина для куріння, була записка російською мовою: «Святой Николай Угодник помоги».

До слова, київські митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон.

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Теги: Одеса Державна митна служба контрабанда

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