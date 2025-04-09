Одеські митники виявили морозиво з неочікуваним сюрпризом (фото)

Замість морозива були сигарети з маркою акцизного податку України та рідина із запахом спирту без маркування

Вантажівка мала вирушити до Ізраїлю

Під час сканування вантажівки з морозивом українського виробництва одеські митники виявили незвичну знахідку – приховану партію сигарет та вина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

Зазначається, що вантажівка прибула у пункт пропуску «Орлівка», далі вона мала вирушити до Ізраїлю.

Під час сканування транспортного засобу митники звернули увагу на нетипові щільності. Зокрема, в частині пластикових контейнерів замість морозива були сигарети з маркою акцизного податку України та рідина із запахом спирту без маркування.

Наразі проводиться повний митний огляд, встановлюється кількість незадекларованого товару для фіксації митного правопорушення.

Нагадаємо, у пункті пропуску «Ягодин» митники виявили майже 28 тис. камінців, схожих на діаманти, захованих у конструктивній порожнині автобуса, який прямував з Польщі в Україну.

Як повідомлялося, в пункті пропуску «Шегині-Медика» під час огляду автобуса сполученням «Хеб – Київ» працівники митниці виявили незадекларований підакцизний товар. Цікаво, що в кожній коробці, де містилася рідина для куріння, була записка російською мовою: «Святой Николай Угодник помоги».

До слова, київські митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон.