Московська церква заявила, що знає як лікувати гомосексуалів

Московська церква називає помилкою можливу легалізацію одностатевих шлюбів в РФ

Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що церква сприяє «позбавлення» людей від гомосексуальності. «Пастирський досвід роботи з людьми, що мають гомосексуальну орієнтацію, показує, що в дуже багатьох випадках людина може або повністю позбутися від цього, або



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Митрополит Волоколамський Іларіон

Московська церква називає помилкою можливу легалізацію одностатевих шлюбів в РФ

Голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, митрополит Волоколамський Іларіон заявив, що церква сприяє «позбавлення» людей від гомосексуальності.

«Пастирський досвід роботи з людьми, що мають гомосексуальну орієнтацію, показує, що в дуже багатьох випадках людина може або повністю позбутися від цього, або так побудувати своє життя, щоб це не заважало їй бути повноцінним сім'янином», - сказав митрополит.

Іларіон виступив проти усиновлення дітей одностатевими парами. Говорячи про легалізацію одностатевих шлюбів в деяких країнах, митрополит заявив, що «буде великою помилкою, якщо Росія піде цим шляхом».

Митрополит Волоколамський Іларіон відомий своєю скандальною заявою про те, що техніка американської компанії Apple популярна серед користувачів через те, що на ній показуються ікони (англ. icon).

Нагадаємо, двоє геїв, чий шлюб зареєстрували російські чиновники, втекли з країни через погрози. Павло Стоцько і Євген Войцеховський одружилися в Данії на початку січня, а в Москві в їх паспорти поставили штампи про шлюб. Стоцько заявив, що використав лазівку в законі про те, що Росія визнає зареєстровані за кордоном шлюби.

Джерело: Медуза