Мюнхенська конференція: Стосунки РФ та Заходу залишатимуться прохолодними

Мюнхенська конференція з безпеки пройде без суттєвих змін у відносинах Заходу та Росії

Росія не зможе використати Мюнхенську конференцію з питань безпеки для примирення із західними політиками. Таку думку висловив Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики під час конференції у прес-центрі «Главкома». «На минулій конференції виступ Лаврова був сприйнятий досить скептично. Його хіба що не



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Мюнхенська конференція з безпеки пройде без суттєвих змін у відносинах Заходу та Росії

Росія не зможе використати Мюнхенську конференцію з питань безпеки для примирення із західними політиками. Таку думку висловив Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики під час конференції у прес-центрі «Главкома».

«На минулій конференції виступ Лаврова був сприйнятий досить скептично. Його хіба що не засвистували. Я думаю, що цього разу виступ буде не менш жорсткий. Росія публічно демонструє, що її не хвилюють американські та європейські санкції», - розповів виконавчий директор Інституту світової політики.

Також він зазначає, що стосунки РФ із західними політиками залишатимуться прохолодними.

«Тональність заяв інших учасників конференції стосовно Росії буде прохолодною. Очікувати серйозного братання Російської делегації з іншими західними політиками Мюнхенської конференції не варто», - зазначив Магда.

Нагадаємо, що 16-18 лютого 2018 року відбудеться Мюнхенська конференція з питань безпеки

Раніше Главком повідомляв, що Кличко візьме участь у Мюнхенській конференції.

Також у рамках Мюнхенської конференції з безпеки відбудеться перший український ланч.

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції:



