На АЕС у Росії сталася аварія: загорівся трансформатор

На Курській АЕС відключили енергоблок через загоряння трансформатора

Енергоблок №4 з навантаженням 1065 МВт відключено на Курській АЕС через загоряння трансформатора Т-28. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства енергетики Росії. На даний момент загоряння трансформатора ліквідовано, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Зараз ведуться аварійно-рятувальні роботи. В результаті інциденту АЕС знизила



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Фото: russos.livejournal.com Курська АЕС

На Курській АЕС відключили енергоблок через загоряння трансформатора

Енергоблок №4 з навантаженням 1065 МВт відключено на Курській АЕС через загоряння трансформатора Т-28. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства енергетики Росії.

На даний момент загоряння трансформатора ліквідовано, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Зараз ведуться аварійно-рятувальні роботи.

В результаті інциденту АЕС знизила робочу потужність на 1000 МВт. Ситуація не мала наслідків для споживачів, для забезпечення нормативного резерву потужності були включені енергоблок №11 (200 МВт) на Заїнській ГРЕС, енергоблок №3 (250 МВт) на ТЕЦ-26 і турбогенератор ТГ-1 на Хуадянь-Тенінській ТЕЦ.

Також не було зафіксовано порушень меж і умов безпечної експлуатації на станції. Радіаційні наслідки також не були помічені.

Нагадаємо, 7 лютого енергоблок №1 Рівненської атомної електростанції було підключено до енергомережі після проведення планового ремонту.

Джерело: РБК