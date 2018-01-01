  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    На АЕС у Росії сталася аварія: загорівся трансформатор

    На Курській АЕС відключили енергоблок через загоряння трансформатора
    Енергоблок №4 з навантаженням 1065 МВт відключено на Курській АЕС через загоряння трансформатора Т-28. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства енергетики Росії. На даний момент загоряння трансформатора ліквідовано, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Зараз ведуться аварійно-рятувальні роботи. В результаті інциденту АЕС знизила
    • Сьогодні, 09:30
    • Розсилка
    Курська АЕС
    Фото: russos.livejournal.com
    Курська АЕС

    На Курській АЕС відключили енергоблок через загоряння трансформатора

    Енергоблок №4 з навантаженням 1065 МВт відключено на Курській АЕС через загоряння трансформатора Т-28. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства енергетики Росії.

    На даний момент загоряння трансформатора ліквідовано, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Зараз ведуться аварійно-рятувальні роботи.

    В результаті інциденту АЕС знизила робочу потужність на 1000 МВт. Ситуація не мала наслідків для споживачів, для забезпечення нормативного резерву потужності були включені енергоблок №11 (200 МВт) на Заїнській ГРЕС, енергоблок №3 (250 МВт) на ТЕЦ-26 і турбогенератор ТГ-1 на Хуадянь-Тенінській ТЕЦ.

    Також не було зафіксовано порушень меж і умов безпечної експлуатації на станції. Радіаційні наслідки також не були помічені.

    Нагадаємо, 7 лютого енергоблок №1 Рівненської атомної електростанції було підключено до енергомережі після проведення планового ремонту.

    Джерело: РБК

    Читайте також
    Росія АЕС аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ