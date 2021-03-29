На Алясці розбився вертоліт: загинули п'ять людей

Один чоловік отримав важкі травми, його госпіталізували

В американському штаті Аляска впав вертоліт Eurocopter AS50. В результаті катастрофи загинули п'ять осіб.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними агентства, авіакатастрофа сталася ввечері близько 18:30 за місцевим часом поряд з містом Бьютт.

Прибулі на місце рятувальники знайшли тіла п'яти жертв. Один чоловік отримав важкі травми, його госпіталізували.

Про причини авіакатастрофи не повідомляється.

Національна рада з безпеки на транспорті США почала розслідування.

Днями у Чехії під час тренувального польоту у легкого багатоцільового двомісного штурмовика L-159 ВПС республіки відлетіла кришка кабіни. Екіпаж літака зреагував на цю подію відповідно до інструкції.