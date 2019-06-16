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    У світі

    На Евересті встановили найвищу в світі метеостанцію

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    <p>Метеостанції фіксуватимуть температуру, відносну вологість, тиск, швидкість і напрям вітру</p> - На Евересті встановили найвищу в світі метеостанцію

    Метеостанції фіксуватимуть температуру, відносну вологість, тиск, швидкість і напрям вітру

    Одна із метеостанцій стала найбільш високогірною на планеті - вона розташована на висоті 8430 метрів

    Міжнародна наукова експедиція Національного географічного товариства і непальського Університету Трибхувана встановила на Евересті п'ять метеостанцій.

    Про це повідомляє National Geographic.

    Одна із цих метеостанцій стала найбільш високогірною на планеті - вона розташована на висоті 8430 метрів.

    До цього найбільш високогірна метеостанція також була розташована на Евересті на висоті восьми тисяч метрів.

    Метеостанції фіксуватимуть температуру, відносну вологість, тиск, швидкість і напрям вітру. Всі дані будуть доступні дослідникам, альпіністам і всім охочим у реальному часі.

    Раніше повідомлялося, що непальські активісти під час прибирання Евересту зібрали 11 тонн сміття.

    Еверест
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