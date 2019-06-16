На Евересті встановили найвищу в світі метеостанцію



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Метеостанції фіксуватимуть температуру, відносну вологість, тиск, швидкість і напрям вітру

Одна із метеостанцій стала найбільш високогірною на планеті - вона розташована на висоті 8430 метрів

Міжнародна наукова експедиція Національного географічного товариства і непальського Університету Трибхувана встановила на Евересті п'ять метеостанцій.

Про це повідомляє National Geographic.

Одна із цих метеостанцій стала найбільш високогірною на планеті - вона розташована на висоті 8430 метрів.

До цього найбільш високогірна метеостанція також була розташована на Евересті на висоті восьми тисяч метрів.

Метеостанції фіксуватимуть температуру, відносну вологість, тиск, швидкість і напрям вітру. Всі дані будуть доступні дослідникам, альпіністам і всім охочим у реальному часі.

Раніше повідомлялося, що непальські активісти під час прибирання Евересту зібрали 11 тонн сміття.