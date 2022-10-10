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На італійському острові прокинувся потужний вулкан (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
На італійському острові прокинувся потужний вулкан (відео)
Виверження вулкану спричнинило землетрус
скріншот з відео

Через виверження вулкану місцева влада рекомендувала населенню не виходити з дому та не стояти перед вікнами будинків

Зранку 9 жовтня на італійському острові Стромболі прокинувся однойменний вулкан, випустивши стовп диму та потік лави, який досяг моря. Про це повідомляє Reuters.

Тераса кратера частково завалилася, що спричинило землетрус, який тривав 3 хвилини і був зафіксований усією сейсмічною мережею. Через потік розжареної лави вода піднялася на два сантиметри.

Як пише газета Corriere della Sera, місцева влада рекомендувала населенню не виходити з дому та не стояти перед вікнами будинків. Інформації про загиблих чи постраждалих наразі не надходило.

За день до цього, увечері 8 жовтня, Департамент цивільного захисту змінив рівень тривоги з жовтого на помаранчевий та посилив систему моніторингу вулкана на Стромболі.

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Теги: Італія вулкан землетрус

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