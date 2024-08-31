На Камчатці зник вертоліт Мі-8 із пасажирами на борту

У призначений час гелікоптер не вийшов на зв'язок

У Росії зник гелікоптер Мі-8, який летів із селища Миколаївка на Камчатці у напрямку вулкана Вачкажець. На борту могло перебувати 22 особи. Про це повідомили російські ЗМІ.

За даними пропагандистського агентства ТАСС, Мі-8Т авіакомпанії «Вітязь-Аеро» вилетів із майданчика в районі вулкана Вачкажець до села Миколаївка (відстань – 25 км).

Утім, у призначений час (близько 7:15 за місцевим часом) гелікоптер не вийшов на зв'язок.

За попередніми даними, на борту перебувають 22 особи: три члени екіпажу та 19 пасажирів.

На пошуки вертольота вилетів інший борт авіакомпанії. Також на пошуки готовий вилетіти гелікоптер Мі-8 МНС Росії з рятувальниками на борту.

Нагадаємо, що в липні в Калузькій області Росії зазнав аварії військовий вертоліт Мі-28.

Раніше повідомлялося, що у Якутії зник Robinson R44II після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі. Згодом було знайдено уламки гелікоптера.