Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Камчатці зник вертоліт Мі-8 із пасажирами на борту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Камчатці зник вертоліт Мі-8 із пасажирами на борту
На борту зниклого Мі-8 могло перебувати 22 особи
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У призначений час гелікоптер не вийшов на зв'язок

У Росії зник гелікоптер Мі-8, який летів із селища Миколаївка на Камчатці у напрямку вулкана Вачкажець. На борту могло перебувати 22 особи. Про це повідомили російські ЗМІ.

За даними пропагандистського агентства ТАСС, Мі-8Т авіакомпанії «Вітязь-Аеро» вилетів із майданчика в районі вулкана Вачкажець до села Миколаївка (відстань – 25 км).

Утім, у призначений час (близько 7:15 за місцевим часом) гелікоптер не вийшов на зв'язок.

За попередніми даними, на борту перебувають 22 особи: три члени екіпажу та 19 пасажирів.

На пошуки вертольота вилетів інший борт авіакомпанії. Також на пошуки готовий вилетіти гелікоптер Мі-8 МНС Росії з рятувальниками на борту.

Нагадаємо, що в липні в Калузькій області Росії зазнав аварії військовий вертоліт Мі-28.

Раніше повідомлялося, що у Якутії зник Robinson R44II після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі. Згодом було знайдено уламки гелікоптера.

Читайте також:

Теги: вертоліт гелікоптер росія авіакатастрофа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нафтобаза «Атлас» у Росії
Генштаб підтвердив удар по двох російських нафтобазах
29 серпня, 08:34
Журналіст CNN Нік Пейтон Волш
Навіщо ФСБ «полює» на західних журналістів у Суджі
24 серпня, 08:52
Нині українці воюють за символи і цінності, які у боротьбі з нацистами та совєтами відстоювали прибічники Степана Бандери, переконаний Вахтанг Кіпіані
Історик Вахтанг Кіпіані: Президент Зеленський повинен повернути Бандері Героя України Інтерв’ю
16 серпня, 20:30
Для того, аби відділення «Укрпошти» з'явилося на Курщині необхідно забезпечити безпеку співробітників компанії та наявність джерел фінансування
«Укрпошта» може відкрити відділення в Суджі: названо умову
15 серпня, 18:26
Bild: «Велика атака шокувала Путіна. Україна хоче «дестабілізувати» Росію»
Путін шокований наступом на Курськ – Bild
12 серпня, 10:01
РФ ввела режим контртерористичної операції на території Курської, Брянської та Бєлгородської областей
Операція у Курській області: Росія евакуювала понад 76 тис. людей
11 серпня, 13:54
ЗСУ зайняли село у Курській області
ЗСУ підняли український прапор у селі Гуєво Курської області (відео)
11 серпня, 12:05
В результаті падіння літака загинули всі
Авіакатастрофа в Бразилії: останні новини станом на ранок
10 серпня, 07:19
ЗСУ досягли значних успіхів у Курській області
Україна веде переговори зі США про удари американсьми ракетами по російських аеродромах
9 серпня, 04:23

Соціум

На Камчатці зник вертоліт Мі-8 із пасажирами на борту
На Камчатці зник вертоліт Мі-8 із пасажирами на борту
Данія стала європейським Лас-Вегасом для швидких одружень – Bloomberg
Данія стала європейським Лас-Вегасом для швидких одружень – Bloomberg
Чехія оголосила в розшук активіста, який закликав зривати прапори України
Чехія оголосила в розшук активіста, який закликав зривати прапори України
У Туреччині 16-річній дівчинці загрожує суд за нібито образу Ердогана
У Туреччині 16-річній дівчинці загрожує суд за нібито образу Ердогана
Екскомандувач Повітряних сил прокоментував своє звільнення цитатою Залужного
Екскомандувач Повітряних сил прокоментував своє звільнення цитатою Залужного
В «уральській Швейцарії» селяни ігнорують вибори губернатора через відсутність дороги
В «уральській Швейцарії» селяни ігнорують вибори губернатора через відсутність дороги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Візит до Монголії: Путін випросив для себе одну гарантію, Україна відреагувала
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
22K
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Хто «наварив» 20 млн грн на неіснуючих дронах. Колишній голова ОДА і екскомбриг зробив заяву
9106
Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями

Новини

Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Сьогодні, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua