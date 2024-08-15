«Укрпошта» може відкрити відділення в Суджі: названо умову

Для того, аби відділення «Укрпошти» з'явилося на Курщині необхідно забезпечити безпеку співробітників компанії та наявність джерел фінансування

Дозвіл на відкриття відділень «Укрпошти» у РФ повинен ухвалити штаб із роботи на звільнених територіях при Кабміні

«Укрпошта» готова відкрити відділення в російському місті Суджа, яке нині контролюють Сили оборони. Це можливо, якщо компанія отримає вказівки штабу з роботи на звільнених територіях при Кабміні. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський агентству «Інтерфакс-Україна».

«Укрпошта» на запит агентства відповіла, що необхідне дотримання двох головних умов: гарантування безпеки співробітників компанії та наявність джерел фінансування.

Зокрема, джерелами фінансування пенсій або гуманітарної/соціальної допомоги на території Курської або Білгородської областей можуть бути заморожені кошти Російської Федерації.

«Це ж стосується доставки посилок нашим хлопцям і дівчатам у ЗСУ. У цьому випадку ми відкриваємо і доставляємо, або доставляємо пересувними відділеннями», – зазначає «Укрпошта».

Компанія припустила, що, можливо, буде потрібен новий тип пересувного відділення щось на кшталт бронемашини «Козак».

Дозвіл на відкриття відділень у РФ може ухвалити штаб із роботи на звільнених територіях при Кабінеті міністрів. Зазвичай уряд створює такий штаб, а він вже опрацьовує рішення, які виносяться на Кабмін або Верховну Раду. «Тому, всі механізми вже відпрацьовані, і, щойно буде відповідне рішення, ми можемо його застосувати», – йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, на тлі просування ЗСУ у Курській області гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський анонсував відкриття відділення у місті Суджа, що розташоване за 10 км від українського кордону.

Як повідомлялося, на підконтрольній Україні території Курської області була створена військова комендатура.

До слова, Україна розглядає можливість створення гуманітарного коридору для цивільних, які хочуть виїхати з Курської області до Сумської.