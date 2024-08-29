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Генштаб підтвердив удар по двох російських нафтобазах

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Генштаб підтвердив удар по двох російських нафтобазах
Нафтобаза «Атлас» у Росії
фото з відкритих джерел

Сили оборони уразили нафтобази «Атлас» та «Зеніт»

У ніч на 28 серпня Сили оборони завдали удару по нафтобазі «Атлас» в Ростовській області РФ. У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Завдання виконували підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил та Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Також воїни завдали ударів по нафтобазі «Зеніт» в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ «Запад» у Воронезькій області. Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення Росією збройної агресії проти України», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Кіровській області Російської Федерації безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів у місті Котельнич.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі в Кам'янському районі Ростовській області. За даними місцевих пабліків горять резервуари комбінату Росрезерва «Атлас», який розташований на відстані близько 160 км від лінії фронту.

Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

До слова, у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів.

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Теги: росія нафта Генштаб війна пожежа

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