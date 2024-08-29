Генштаб підтвердив удар по двох російських нафтобазах

Сили оборони уразили нафтобази «Атлас» та «Зеніт»

У ніч на 28 серпня Сили оборони завдали удару по нафтобазі «Атлас» в Ростовській області РФ. У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Завдання виконували підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил та Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Також воїни завдали ударів по нафтобазі «Зеніт» в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ «Запад» у Воронезькій області. Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення Росією збройної агресії проти України», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Кіровській області Російської Федерації безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів у місті Котельнич.

👀Безпілотники вперше вдарили по Кіровській області, пишуть російські пабліки



🤔Регіон атакують із 10 ранку. Очевидці повідомляють про щонайменше чотири вибухи в районі комбінату «Вятка». pic.twitter.com/CXXQGFUQYg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 28, 2024

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі в Кам'янському районі Ростовській області. За даними місцевих пабліків горять резервуари комбінату Росрезерва «Атлас», який розташований на відстані близько 160 км від лінії фронту.

Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

До слова, у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів.