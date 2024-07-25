У Росії розбився військовий вертоліт Мі-28 (оновлено)

На місці аварії працює оперативна група та рятувальники

У Калузькій області Росії зазнав аварії військовий вертоліт Мі-28. Про це повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша.

За даними губернатора, на місці працюють російські рятувальники.

«У Жиздринському районі зазнав аварії вертоліт МІ-28. На місці аварії працює оперативна група та рятувальники», – йдеться у повідомленні.

Тим часом у Міністерстві оборони Росії вже заявили, що весь екіпаж загинув і уточнили, що вертоліт упав у безлюдній місцевості біля села Кленки. «Вертоліт упав під час планового польоту, екіпаж загинув. Попередня причина – технічна несправність», – повідомляють у МО РФ. На місці працює комісія Повітряно-космічних сил РФ.

Раніше повідомлялося, що у Якутії зник Robinson R44II після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі. Про це повідомляла Східно-Сибірська транспортна прокуратура. За даними джерел російських ЗМІ, на борту перебували пілот і три співробітники ФСБ.

Згодом було знайдено уламки гелікоптера Robinson R44, який зник після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі.