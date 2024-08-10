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Авіакатастрофа в Бразилії: останні новини станом на ранок

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Авіакатастрофа в Бразилії: останні новини станом на ранок
В результаті падіння літака загинули всі
фото з вільних джерел

У зв'язку з трагедією в Бразилії оголошено три дні жалоби.

Вчора, 9 серпня,  Бразилію сколихнула страшна авіакатастрофа. Пасажирський літак ATR 72, що виконував внутрішній рейс з Каскавели до Гуарульюса, зазнав катастрофи, в результаті якої загинули всі 62 особи на борту - 58 пасажирів та 4 члени екіпажу. Наразі в країні оголошено трьохдену жалобу.

Авіакатастрофа в Бразилії: останні новини станом на ранок фото 1

Що відомо на цей час:

  • Трагедія сталася вдень: перші повідомлення про катастрофу надійшли близько 13:28 за місцевим часом.
  • Жертв уникнути не вдалося: загинула 61 особа. 
  • Причини катастрофи поки невідомі: розслідування триває, експерти вивчають усі можливі фактори.
  • На місці працюють рятувальні служби: рятувальники, пожежники, військова поліція та служби цивільного захисту продовжують працювати на місці катастрофи.
  • Підтримка родин загиблих: для родичів пасажирів відкрито спеціальну лінію зв'язку з місцевими органами влади.
  • Національна жалоба: Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва оголосив оголосив триденну жалобу в країні у зв'язку з катастрофою літака в штаті Сан-Паулу.
  • Країна переживає важкий час, оплакуючи жертв цієї жахливої трагедії.
  • Світ висловлює співчуття Бразилії та солідарність з родинами загиблих.

Нагадаємо: наслідки авіакастрофи в Бразилії.

Читайте також: у Бразилії розбився літак. Перші деталі трагедії.

 
 
 
 
 
 
 
 

Теги: поліція президент розслідування рятувальники літак авіакатастрофа

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