Авіакатастрофа в Бразилії: останні новини станом на ранок

У зв'язку з трагедією в Бразилії оголошено три дні жалоби.

Вчора, 9 серпня, Бразилію сколихнула страшна авіакатастрофа. Пасажирський літак ATR 72, що виконував внутрішній рейс з Каскавели до Гуарульюса, зазнав катастрофи, в результаті якої загинули всі 62 особи на борту - 58 пасажирів та 4 члени екіпажу. Наразі в країні оголошено трьохдену жалобу.

Що відомо на цей час:

Трагедія сталася вдень: перші повідомлення про катастрофу надійшли близько 13:28 за місцевим часом.

Жертв уникнути не вдалося: загинула 61 особа.

Причини катастрофи поки невідомі: розслідування триває, експерти вивчають усі можливі фактори.

На місці працюють рятувальні служби: рятувальники, пожежники, військова поліція та служби цивільного захисту продовжують працювати на місці катастрофи.

Підтримка родин загиблих: для родичів пасажирів відкрито спеціальну лінію зв'язку з місцевими органами влади.

Національна жалоба: Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва оголосив оголосив триденну жалобу в країні у зв'язку з катастрофою літака в штаті Сан-Паулу.

Країна переживає важкий час, оплакуючи жертв цієї жахливої трагедії.

Світ висловлює співчуття Бразилії та солідарність з родинами загиблих.

Нагадаємо: наслідки авіакастрофи в Бразилії.

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