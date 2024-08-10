Авіакатастрофа в Бразилії: останні новини станом на ранок
У зв'язку з трагедією в Бразилії оголошено три дні жалоби.
Вчора, 9 серпня, Бразилію сколихнула страшна авіакатастрофа. Пасажирський літак ATR 72, що виконував внутрішній рейс з Каскавели до Гуарульюса, зазнав катастрофи, в результаті якої загинули всі 62 особи на борту - 58 пасажирів та 4 члени екіпажу. Наразі в країні оголошено трьохдену жалобу.
Що відомо на цей час:
- Трагедія сталася вдень: перші повідомлення про катастрофу надійшли близько 13:28 за місцевим часом.
- Жертв уникнути не вдалося: загинула 61 особа.
- Причини катастрофи поки невідомі: розслідування триває, експерти вивчають усі можливі фактори.
- На місці працюють рятувальні служби: рятувальники, пожежники, військова поліція та служби цивільного захисту продовжують працювати на місці катастрофи.
- Підтримка родин загиблих: для родичів пасажирів відкрито спеціальну лінію зв'язку з місцевими органами влади.
- Національна жалоба: Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва оголосив оголосив триденну жалобу в країні у зв'язку з катастрофою літака в штаті Сан-Паулу.
- Країна переживає важкий час, оплакуючи жертв цієї жахливої трагедії.
- Світ висловлює співчуття Бразилії та солідарність з родинами загиблих.
Нагадаємо: наслідки авіакастрофи в Бразилії.
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