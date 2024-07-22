В Якутії знайдено уламки гелікоптера, який зник кілька дні тому. Є загиблі

Вертоліт виконував незареєстрований рейс в Алданському районі

У Якутії знайдено уламки гелікоптера Robinson R44, який зник після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі. Про це повідомила в прокуратурі, пишуть росЗМІ.

Як зазначається, пілот і троє пасажирів гелікоптера загинули.

Раніше повідомлялося, що у Якутії зник Robinson R44II після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі. Про це повідомхляла Східно-Сибірська транспортна прокуратура. За даними джерел російських ЗМІ, на борту перебували пілот і три співробітники ФСБ.

Зокрема, гелікоптер зник у ніч на 19 липня за 80 км від населеного пункту Чагда спрацював аварійний маяк «Екоспас» повітряного судна «Робінсон». Вертоліт виконував незареєстрований рейс в Алданському районі. Не виходять на зв'язок», – розповів співрозмовник видання.

Співробітники Якутської регіональної пошуково-рятувальної бази вирушили на пошуки з аеропорту Маган під Якутськом. Відстань до маяка, що спрацював, близько 440 км. У пошуках задіяні повітряні судна компанії «Полярні авіалінії».

Як повідомлялося, в Амурській області розбився вертоліт. Внаслідок інциденту усі росіяни на борту загинули.