На нафтобазі біля Ростова, яка палає вже третю добу, стався черговий вибух

Російська влада заявила, що стан повітря після пожежі у Пролетарську нібито в нормі, але шлейф диму вже дістався Ростова

Місцеві жителі скаржаться на «дивний пластиковий попіл»

На нафтобазі у Пролетарську, яка палає вже третю добу після влучання українського БпЛА, вибухнула чергова цистерна. Росіяни пишуть, що нібито ніхто не постраждав. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що палає 10 тис. кв м., а вогонь гасять 500 осіб. До гасіння залучено два пожежні потяги, готуються залучити авіацію.

Протягом дня жителі Пролетарська також скаржилися у місцевих чатах, що місто засипає «дивним пластиковим попелом».

🔥Гори-гори ясно, щоби не погасло



На нафтобазі у Пролетарську вибухнула чергова цистерна. pic.twitter.com/la8sOT4tzX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 20, 2024

Російська влада заявила, що стан повітря після пожежі у Пролетарську нібито в нормі, але шлейф диму вже дістався Ростова, подолавши понад 150 км.

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня українські захисники завдали удару по комбінату «Кавказ» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу, там зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку вчора атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом. Пожежа триває вже другу добу.

Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.