Туреччина планує велику військову операцію в Іраку – Hürriyet

Hürriyet: Туреччина проведе наземну операцію проти курдів на півночі Іраку

Збройні сили Туреччини мають намір провести великомасштабну наземну операцію в Іраку проти забороненої в республіці Робочої партії Курдистану. Про це пише автор Hürriyet Абдулькадір Сельві. За його даними, таким чином Анкара розраховує вирішити питання безпеки на кордоні.

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Насамперед у регіоні, де проводилася операція «Кіготь-замок», буде проведено великомасштабну наземну операцію. Перед операцією було досягнуто згоди з центральною адміністрацією Іраку та адміністрацією Ербіля», – уточнив журналіст.

За інформацією Сельві, Туреччина хоче за допомогою операції перекрити для курдів весь кордон із Іраком. Протяжність цього кордону становить 378 км.

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Як зазначає видання, очікування операції в Північному Іраку почалося із заяви президента Ердогана після засідання Кабміну. Президент Ердоган сказав: «Ми збираємося завершити коло, яке забезпечить захист наших іракських кордонів». Потім він додав: «Сподіваюся, цього літа ми назавжди вирішимо питання щодо наших кордонів з Іраком».

Міністру закордонних справ Хакану Фідану, очільнику турецької розвідки MİT Ібрагіму Каліну і міністру національної оборони Яшару Гюлеру було доручено підготувати для операції необхідну інфраструктуру в Багдаді та Ербілі.

У грудні Національна розвідувальна організація Туреччини нейтралізувала одного з ватажків Робітничої партії Курдистану. За інформацією державного агентства Anadolu, спецоперацію було проведено на півночі Сирії. Джерела уточнили, що ватажок курдів був відомий під позивним Богозом Афріном.

Нагадаємо, Туреччина 1 жовтня 2023 року о 21:00 провела спецоперацію на півночі Іраку, завдавши авіа дару по базах та Робітничої партії Курдистану після того, як ті взяли на себе відповідальність за теракт біля міністерства внутрішніх справ в Анкарі.

Зазначається, що Туреччина зробила це відповідно до права на самооборону, яке передбачає стаття 5 Статуту ООН, аби припинити терористичні напади та убезпечити свій кордон.