Ірак збирається страчувати людей за одностатеві стосунки

Документ, який розглядає парламент Іраку, передбачає довічне ув'язнення або смертну кару для тих, хто вступає в одностатеві стосунки

Законодавці Іраку називають закон важливим «для збереження автентичних традицій іракського суспільства»

Іракські законодавці хочуть ухвалити законопроєкт, який передбачає смертну кару або довічне ув'язнення за одностатеві стосунки. Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про законопроєкт, який внесе правку до закону про боротьбу з проституцією. Документ, який розглядає парламент Іраку, передбачає довічне ув'язнення або смертну кару для тих, хто вступає в одностатеві стосунки або обмінює свою дружину на іншу з сексуальною метою.

Також законопроєкт має заборонити «пропаганду гомосексуальності»: за це загрожуватиме щонайменше сім років в'язниці. Щоправда, у документі не вказується, що саме вважатиметься пропагандою.

Один із законодавців Іраку назвав закон важливим «для збереження автентичних традицій іракського суспільства».

Дипломати з трьох західних країн закликали іракську владу не ухвалювати законопроєкт через те, що він порушує права людини, а також тому, що це ускладнить політичну співпрацю з Іраком у той час, коли країна намагається пом'якшити свою міжнародну ізоляцію.

Наразі переважно мусульманський Ірак прямо не криміналізує секс між людьми однієї статі, але в його кримінальному кодексі використовуються розмиті моральні положення, спрямовані проти ЛГБТ+.

Минулого року основні іракські партії посилили риторику проти прав ЛГБТ+. Під час протестів як керівних, так і опозиційних консервативних мусульманських сил часто спалювали веселкові прапори.

За даними Our World in Data, понад 60 країн світу криміналізують одностатевий секс, водночас у понад 130 країнах він є законним.

Як повідомлялося, правляча партія Грузії «Грузинська мрія» представила законопроєкт, який обмежує права ЛГБТ. Зокрема, він забороняє зміну статі та усиновлення дітей одностатевими парами, а також «збори, спрямовані на популяризацію одностатевих сімейних або інтимних стосунків».

Нагадаємо, Міністерство культури Білорусі прирівняло демонстрацію «нетрадиційних стосунків» до порнографії, поширення якої заборонено.

До слова, п'ять діб адміністративного арешту отримала мешканка Нижнього Новгорода. Причиною стали її сережки у вигляді жаб, які сидять на райдугах. Прикраси викликали невдоволення у відвідувача кафе – ймовірно, прихильників забороненого у Росії рухом «Чоловіча держава».