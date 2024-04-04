РФ продовжує розширювати соціальні пільги для російських військових – ISW

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 3 квітня заявив, що Кабінет міністрів РФ зробив особливий акцент на швидкому наданні пільг російським військовослужбовцям, які воюють в Україні

Російська влада продовжує розширювати соціальні пільги для російських військових. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За аналізом аналітиків стало відомо, що голова російського державного фонду «Захисники Вітчизни» Анна Цивілєва під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 2 квітня заявила, що фонд опрацював 910 тис. справ про соціальні виплати та вирішив 780 тис. справ російських військовослужбовців, які воюють в Україні (Фонд відкрився в червні 2023 року).

Фонд «Захисники Вітчизни» надає державну підтримку російським військовослужбовцям і ветеранам, сприяє реабілітації та соціальному супроводу поранених ветеранів та їх сімей. Цивілєва повідомила, що Фонд «Захисники Вітчизни» відкрив відділення в усіх суб’єктах РФ, у тому числі на території окупованої України.

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 3 квітня заявив, що Кабінет міністрів РФ зробив особливий акцент на швидкому наданні пільг російським військовослужбовцям, які воюють в Україні, і що російська влада звільнить військовослужбовців від сплати податку на майно.

Нагадаємо, що російські війська нещодавно здійснили невдалий механізований штурм розміром приблизно в роту на захід від Кремінної та відновили обмежені штурми безпосередньо на захід від Сватового станом на 3 квітня.