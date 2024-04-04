Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ продовжує розширювати соціальні пільги для російських військових – ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
РФ продовжує розширювати соціальні пільги для російських військових – ISW
Російські чиновники активно працюють над подоланням залежності Росії від верстатів західного виробництва
фото: Reuters

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 3 квітня заявив, що Кабінет міністрів РФ зробив особливий акцент на швидкому наданні пільг російським військовослужбовцям, які воюють в Україні

Російська влада продовжує розширювати соціальні пільги для російських військових. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За аналізом аналітиків стало відомо, що голова російського державного фонду «Захисники Вітчизни» Анна Цивілєва під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 2 квітня заявила, що фонд опрацював 910 тис. справ про соціальні виплати та вирішив 780 тис. справ російських військовослужбовців, які воюють в Україні (Фонд відкрився в червні 2023 року).

Фонд «Захисники Вітчизни» надає державну підтримку російським військовослужбовцям і ветеранам, сприяє реабілітації та соціальному супроводу поранених ветеранів та їх сімей. Цивілєва повідомила, що Фонд «Захисники Вітчизни» відкрив відділення в усіх суб’єктах РФ, у тому числі на території окупованої України.

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 3 квітня заявив, що Кабінет міністрів РФ зробив особливий акцент на швидкому наданні пільг російським військовослужбовцям, які воюють в Україні, і що російська влада звільнить військовослужбовців від сплати податку на майно.

Нагадаємо, що російські війська нещодавно здійснили невдалий механізований штурм розміром приблизно в роту на захід від Кремінної та відновили обмежені штурми безпосередньо на захід від Сватового станом на 3 квітня.

Читайте також:

Теги: росія путін путінський режим військові росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

22 березня стався теракт у музичному центрі «Крокус Сіті Хол» у Підмосков’ї
Теракт у «Крокусі». Латентний держпереворот?
26 березня, 17:05
Галкін висловив співчуття сім’ям загиблих у багатоповерхівці в Одесі
Удар по Одесі: Галкін українською звернувся до родичів загиблих
4 березня, 14:00
Патріотична військова форма Тетяни Чорновол та тубус від ракети, з якого, за її словами вона «дещо влупила»
Тетяна Чорновол обрала незвичний одяг для військових дій (фото)
5 березня, 15:44
Тенісисти з країн-агресок будуть допущені до участі в Олімпіаді в індивідуальному статусі
Тенісисти з Росії і Білорусі зможуть виступити на Олімпіади в нейтральному статусі
6 березня, 20:12
Для росіян армія – шанс отримати добре оплачувану роботу
Чому росіяни не виходять на протести проти війни – Буданов назвав дві причини
17 березня, 15:34
Китай одразу привітав Путіна з продовженням правління ще на шість років
Стало відомо, куди Путін здійснить першу закордонну поїздку після переобрання
19 березня, 11:33
Криптовалютний токен Tether став одним зі стандартних методів оплати на чорному ринку у світі
РФ використовує криптовалюту для купівлі підсанкційних товарів – WSJ
1 квiтня, 21:17
Жінка постраждала під час звисайної поїздки в автобусі
В окупованому Донецьку жінці відірвало ногу під час поїздки в автобусі
30 березня, 17:26
Як зазначила заступниця міністра, е-кабінет військовозобов'язаного допоможе з мобілізацією чоловіків, яким виповнилось 25 років
Міноборони роз’яснило, як впровадження е-кабінету вплине на мобілізацію
2 квiтня, 21:25

Соціум

РФ продовжує розширювати соціальні пільги для російських військових – ISW
РФ продовжує розширювати соціальні пільги для російських військових – ISW
РФ ударила безпілотниками по Харкову, Іран планує атакувати Ізраїль: головне за ніч
РФ ударила безпілотниками по Харкову, Іран планує атакувати Ізраїль: головне за ніч
Тайвань сколихнув потужний землетрус: під завалами перебувають люди
Тайвань сколихнув потужний землетрус: під завалами перебувають люди
Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані
Forbes назвав, чим було атаковано завод у Татарстані
Атака дрона на Татарстан: казахстанська авіакомпанія призупинила сполучення із республікою
Атака дрона на Татарстан: казахстанська авіакомпанія призупинила сполучення із республікою
У Ростові сталася пожежа на зерновому терміналі (відео)
У Ростові сталася пожежа на зерновому терміналі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
61K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
28K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
22K
Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення за колабораціонізм
11K
Бразилія пропонує надати Путіну імунітет від переслідування Гаазького суду – Reuters
9346
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас

Новини

СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Вчора, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Вчора, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Вчора, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
2 квiтня, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
2 квiтня, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua