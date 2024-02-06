«Це лише початок». Пентагон прокоментував удари по проіранських бойовиках

Сполучені Штати не прагнуть розширення конфлікту на Близькому Сході

Міністерство оборони США задоволене результатами ударів по угрупованнях, пов’язаних з іранським Корпусом вартових ісламської революції та наголошує, що це лише початок. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер на брифінгу.

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«Ми продовжуємо робити оцінки й наразі вважаємо, що отримали гарний ефект: удари знищили або функціонально пошкодили понад 80 цілей на семи об’єктах», – прокоментував Райдер удари по проіранських бойовиках в Іраку та Сирії 2 лютого.

За його словами, кількість жертв і постраждалих уточнюється. Водночас представник Пентагону наголосив, що це лише початок, і будуть вжиті додаткові заходи, аби змусити Корпус вартових ісламської революції та його бойовиків відповісти за їхні атаки на американські об’єкти.

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Райдер зауважив, що Сполучені Штати не прагнуть розширення конфлікту на Близькому Сході, однак не терпітимуть ударів по позиціях американських військ.

До того ж, він прокоментував удари, здійснені у складі багатонаціональної коаліції 3 лютого по єменських хуситах, підтримуваних Іраном, зазначивши, що це значно погіршило можливості бойовиків перешкоджати судноплавству в Червоному морі.

Речник Пентагону пояснив, що три удари в Ємені були здійснені разом із союзниками, а ще 14 – виключно силами США. Загалом, були атаковані 36 об’єктів хуситів у 13 локаціях, зокрема підземні сховища зброї, ракетні системи, пускові установки, системи ППО та радари.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по обʼєктах, які пов'язані з Іраном, в Іраку та Сирії. Понад 85 цілей були атаковані за допомогою багатьох літаків, у тому числі дальніх бомбардувальників, які прилетіли зі Сполучених Штатів. Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на нещодавню атаку бази у Йорданії, яка призвела до загибелі трьох американських військовослужбовців.

Як повідомлялося, у ніч на 28 січня 2024 року американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом. Внаслідок чого загинули троє осіб, десятки військових отримали поранення.