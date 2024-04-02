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Учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на комуналку: що для цього потрібно

Наталія Порощук
glavcom.ua
Учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на комуналку: що для цього потрібно
фото з відкритих джерел

Щоб скористатися пільгою на комуналку, необхідно подати відповідну заяву та документи

Знижка на комунальні послуги для учасників бойових дій в Україні становить 75%. Про це повідомляє Урядовий портал.

Учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на комуналку: що для цього потрібно фото 1

Щоб скористатися цією пільгою, необхідно подати відповідну заяву та документи.

Учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на комуналку: що для цього потрібно фото 2

Подати заяву можна особисто, поштою або онлайн.

Нагадаємо, що за статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлені пільги на оплату:

  • газу;
  • електроенергії;
  • опалення;
  • квартирної плати;
  • інших комунальних послуг.

Раніше ми писали, хто може не платити комуналку під час війни.

До слова, у Верховній Раді готують новий закон, який передбачає можливість не оплачувати комуналку у разі непроживання особи у помешканні та за відсутності лічильників.

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Теги: гроші комуналка електроенергія військові

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