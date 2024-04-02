Учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на комуналку: що для цього потрібно

Щоб скористатися пільгою на комуналку, необхідно подати відповідну заяву та документи

Знижка на комунальні послуги для учасників бойових дій в Україні становить 75%. Про це повідомляє Урядовий портал.

Щоб скористатися цією пільгою, необхідно подати відповідну заяву та документи.

Подати заяву можна особисто, поштою або онлайн.

Нагадаємо, що за статтею 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлені пільги на оплату:

газу;

електроенергії;

опалення;

квартирної плати;

інших комунальних послуг.

Раніше ми писали, хто може не платити комуналку під час війни.

До слова, у Верховній Раді готують новий закон, який передбачає можливість не оплачувати комуналку у разі непроживання особи у помешканні та за відсутності лічильників.