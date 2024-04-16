Уряд Данії закриє посольство в Іраку: причина

Данія закриє посольство в Іраку з 31 травня 2024 року

Закриття посольства країни пов’язане із виведенням персоналу, яке брало участь у місії НАТО в Іраку

Данія вирішила закрити посольство у столиці Іраку Багдаді з 31 травня. Про це повідомляє пресслужба МЗС Данії, пише Укрінформ.

Закриття посольства країни пов’язане із виведенням персоналу, захисту військ та національного допоміжного персоналу, які брали участь у місії НАТО в Іраку (NMI).

«З виведенням більшої частини данського військового контингенту ключове завдання посольства Данії в Багдаді, Ірак, виконано. Тому данський уряд вирішив закрити посольство з 31 травня 2024 року», – йдеться у повідомлені.

МЗС зазначило, що невелика кількість данських військовослужбовців продовжуватиме брати участь у місії.

Нагадаємо, що Данія хоче, щоб більше молодих людей проходило військову службу. Скандинавська країна планує розширити призов на військову службу для жінок та продовжити термін служби для обох статей із чотирьох місяців до одинадцяти.